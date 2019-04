Fußball TSG Balingen: Knappe Niederlage in Pirmasens

Die Gastgeber brauchen noch einige mehr, um in der Liga zu bleiben. "Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen", sagt der Pirmasenser Chefcoach Peter Tretter. "Ich denke, dass beide Mannschaften ein Lob verdient haben. Wenn man sieht, was beide aus ihren doch eher bescheidenen Möglichkeiten machen", formuliert Tretter, was die beiden Aufsteiger miteinander verbindet: Da schwimmen zwei Freizeit-Teams wacker im Haifischbecken Regionalliga mit, wohlwissend, dass sie unter den vielen Profi-Teams wohl immer nur ums bloße Überleben kämpfen können.

Das Ticket für die kommende Saison hätte die TSG lösen können, wenn sie in wenigstens einer von zwei Situationen kühlen Kopf bewahrt und die erneute Führung erzielt hätte. Die erste vergab Jörg Schreyeck, der unmittelbar vom Pausenpfiff den Ball haarscharf über die Pirmasenser Latte setzte. wenige Minuten nach der Pause verschlampte Marc Pettenkofer eine Überzahl-Situation, als er den Ball irgendwo ins Nirgendwo schnippte, statt einen seiner mitgelaufenen Kollegen zu bedienen.

Die frühe Führung gaben die Eyachstädter vier Minuten vor der Pause wieder aus der Hand, als Dennis Krob aus kurzer Distanz zum 1:1 einnetzte – es war der erste von zwei Streichen des Stürmers.

Am Samstag reichten Pirmasens zwei Tore zum Dreier. Dabei hätten es gut und gerne auch vier, fünf sein können. Denn ab der 79. Minute ballten sich die Gelegenheiten, versiebten die Hausherren Chancen in erstaunlicher Fülle. "Wir waren müde", kommentierte Volkwein später diese Phase, in der den Gästen ein Debakel erspart blieb.

So weit aber hätte es eben gar nicht kommen müssen. Mit voller Kapelle – das heißt, mit den beiden gesperrten Kaan Akkay und Sascha Eisele, mit dem verletzten Nils Schuon, mit mehr Konsequenz in entscheidenden Situation hätte die TSG womöglich eine Siegerhymne angestimmt. "Na ja, es war aber verdient am Ende", kommentierte einer der mitgereisten Balinger Fans die Auswärtsniederlage. Daniel Hesselmaier war einer aus dem Häuflein, die acht Stunden im Bus verbracht und zwischendrin zwei Stunden im Stadion gefroren hatten. Gelohnt hat sich’s nicht. "Na ja, vielleicht im nächsten Jahr. Ich drück dem FKP die Daumen."

Für die TSG Balingen geht es am Ostersamstag weiter mit dem Heimspiel gegen Kickers Offenbach, die das Topspiel des Spieltags vor über 10.000 Zuschauern gegen den SV Waldhof Mannheim mit 0:4 verloren haben.

Das Spiel der TSG Balingen gegen die Kickers Offenbach gibt es wieder bei uns im Liveticker.