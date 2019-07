Fußball TSG Balingen: Keine Punkte an Spieltag eins

Dabei lief für die Elf von Trainer Ralf Volkein eigentlich alles nach Plan. Vor 1133 Zuschauer am Bornheimer Hang ging der Außenseiter in der 39. Minute durch Lukas Foelsch mit 1:0 beim Favoriten in Führung.

Diese Führung solte lange Bestand haben. In der 60. Minute schickte der Unparteiische TSG-Abwehrspieler Jonas Fritschi mit Gelb-Rot vom Platz.

30 Minuten kämpfte die TSG Balingen in Unterzahl bravourös, erst in der Nachspielzeit kamen dann die Nackenschläge.