Fußball TSG-Balingen-Jugend macht VfB Stuttgart das Leben schwer

Die Gastgeber hielten bestens mit, standen in der Defensive sehr sicher und gestatteten dem Süd/Südwest- Bundesligisten zunächst keine echten Torchancen. Das änderte sich nach 30 Minuten, zunächst parierte TSG-Goalie Luca Moser einen Fernschuss, dann hatte die Gastgeber Glück, dass ein Kopfball nur an die Latte klatschte. Doch auch die TSG hatte eine Möglichkeit. Konstantin Krej verpasste nach einem Konter die Führung knapp (38.).

Nach der Pause setzte Stuttgarts David Hummel den Ball wieder an die Latte des TSG-Tores (44.). Jonah Bastian Adrovic bot sich in der 65. Minute die beste Chance für Balingen, doch Stuttgarts Keeper war zur Stelle. In der 70. Minute ging der große Favorit jedoch mit 1:0, als ein abgefälschter Schuss ins TSG-Tor trudelte. In der Schlussphase setzten die Gäste nach einem Konter das entscheidende 2:0.

Balingens Co-Trainer Waldemar Erdlei war angetan von der Vorstellung seiner Kicker: "Mit dieser Leistung können wir zufrieden sein. Wir haben uns gut verkauft."