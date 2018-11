Fußball TSG Balingen holt Punkt in Mainz

In der 29. Minute schoss Stefan Vogler das erste Tor. Die Mainzer legten erst in der zweiten Halbzeit nach, als Ahmet Gürleyen in der 50. Minute den 1:1-Ausgleich schoss.

In der 75. Minute folgte das zweite Tor der Mainzer - und damit begann die TSG bereits, erneut den Auswärtsfluch zu fürchten. Doch dann die Wende: In der 85. Minute fiel für die Balinger durch Matthias Schmitz ein weiteres Tor - und damit stand das 2:2 fest.