Fußball TSG Balingen: Hoher Sieg gegen SV Baindt

Balingens Cheftrainer Ralf Volkwein setzte in Baindt, wie angekündigt, auf Rotation in seiner Startelf, in der sich zahlreiche Akteure wiederfanden, die in der Regionalliga Südwest zuletzt nicht so häufig zum Einsatz gekommen waren.

Eine bessere Leistung als beim Pokalspiel in Mengen hatte Volkwein vor der Partie gefordert, und die zeigte sein Mannschaft auch. Zwar hatte Baindt, die erste Möglichkeit der Begegnung, als in der zweiten Minute der Ball bei Jonathan Dischl landete. Doch dessen Schuss aus 16 Metern stellte TSG-Goalie Marcel Binanzer vor keine Probleme. Danach kontrollierte die TSG Balingen wie erwartet die Partie, nahm immer wieder Tempo auf und zog das Spiel über die Außenpositionen in die Breite.

Der Regionalligist erspielte sich gleich zu Beginn mehrere Chancen, und nach elf Minuten rappelte es zum ersten Mal im Gehäuse von SVB-Keeper Tobias Hage: Jörg Schreyeck legte im Strafraum mit der Hacke zurück auf Kaan Akkaya, und der schoss zum 1:0 für den Favoriten ein. Wenig später stand der Balinger Mittelfeldspieler erneut im Fokus; nach einem Foul an Daniel Seemann zeigte Schiedsrichter Dominik Schaal (SV Pfrondorf) auf den Elfmeterpunkt. Akkaya lief an, scheiterte aber an Goalie Hage. Aber eine Minute später machte er seinen Lapsus wieder gut, als er nach einem Zuspiel von Seemann auf 2:0 erhöhte.