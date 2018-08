Fußball TSG Balingen hofft auf Heimatmosphäre

Wegen Sicherheitsbedenken muss die Partie im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion stattfinden, da die Balinger Bizerba-Arena für solche "Hochsicherheitsspiele" noch nicht tauglich ist.

"Das ist kein Heimspiel für uns" , sagt der Balinger Cheftrainer Ralf Volkwein, "und das ärgert mich, dass die Voraussetzungen für solch ein Spiel in der Bizerba-Arena immer noch nicht geschaffen worden sind. Schließlich ist schon seit Mai bekannt, dass wir in der Regionalliga spielen und was dafür an Ertüchtigungen nötig ist. Deshalb kann ich nicht verstehen, warum da in unserem Stadion noch nichts voran gegangen ist." Denn der 45-Jährige weiß, welche Bedeutung die Atmosphäre für seine Mannschaft hat. "Unsere Zuschauer waren bislang überragend Zuhause und haben die Jungs toll unterstützt. Das sieht man ja auch an der Punktausbeute; sieben der bislang acht Zähler haben wir in Balingen geholt. Ich hoffe dass dennoch viele Zuschauer kommen, obwohl das Spiel in Reutlingen und auch noch an einem Sonntag stattfindet."

Der Balinger Übungsleiter sieht die Gäste aus dem Saarland klar in der Favoritenrolle. "Saarbrücken war in den vergangenen vier Jahren dreimal ganz vorne dabei und hat in der Relegation gegen 1860 München nur knapp den Aufstieg in die 3. Liga verpasst", weiß Volkwein, welches Kaliber auf seine Mannschaft zukommt. Allerdings musste der FC seine beiden Top-Torjäger der Vorsaison, Patrick Schmidt (Heidenheim) und Kevin Behrens (Sandhausen), die zusammen 38 Tore erzielten, in Richtung 2. Bundesliga ziehen lassen. Dennoch hat für den Balinger Trainer der Gegner überragende Fähigkeiten. "Das ist seit Jahren eine Profimannschaft. Da müssen wir nicht nur auf ein, zwei Spieler achten, sondern auf das gesamte Team. Denn es ist in allen Mannschaftsteilen große Qualität da", weiß Volkwein.