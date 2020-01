Fußball TSG Balingen hat FC 08 Villingen zu Gast

Zumal es sich um eine Begegnung handelt, in der es in den vergangenen Jahren, wenn es um Punkte ging, zwischen den beiden Lokalrivalen stets hoch her ging. "So emotional wie sonst wird es sicher nicht. Aber Balingen gegen Villingen ist schon interessant. Es wird vielleicht etwas intensiver als andere Testspiele", sagt Braun. Noch nicht zur Verfügung stehen ihm und Spielertrainer Lukas Foelsch die Rekonvaleszenten Pablo Gil und Hannes Scherer. Fabian Kurth (Knieprobleme) und Denis Epstein (Wadenverhärtung) müssen ebenfalls passen.

Auch der FC 08 Villingen ist in dieser Woche in die Vorbereitung eingestiegen. Trainer Jago Maric dürfte mit Ausnahme des Langzeitverletzten Valentin Vochatzer und dem stark erkälteten Dragan Ovuka alle Mann an Bord haben. "Das ist gleich ein guter Test gegen einen sehr guten Gegner", betont der Villinger Coach Maric vor der Partie gegen den Regionalliga-Vorletzten.