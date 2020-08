Fußball TSG Balingen: Guter Ort für Talente

Doch bei der TSG Balingen, deren Wahlspruch "Wir sind die TSG - wir geben niemals auf" lautet, wurde mit der nötigen Gelassenheit weiter gearbeitet. Eine wichtige Personalie wurde mit dem Weitermachen von Marc Pettenkofer im Juni geklärt. Lange Zeit war ungewiss gewesen, ob der zweikampfstarke Offensivspieler auch in der neuen Saison die Kickschuhe für die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest schnüren würde. Eigentlich hatte der 26-Jährige vor, von einer im laufenden Vertrag bestehenden Ausstiegsklausel Gebrauch zu machen und sich nach abgeschlossenen Business-Masterstudium auf seine berufliche Karriere zu konzentrieren. Doch er entschied sich letztlich für den Sport.

Gutes Händchen bei Transfers

Hinzu kommt ein gutes Händchen bei den Neuverpflichtungen. Im Vergleich zur zahlungskräftigen Regionalliga-Konkurrenz und den zugehörigen professionellen Strukturen setzt die TSG Balingen auf sportliche Perspektive und Teamgeist, um den ein oder anderen Perspektivspieler an Bord zu holen. Dabei scheinen die Verantwortlichen ein gutes Auge zu beweisen.

Spiel gegen VfR Aalen bei uns im Liveticker

In den bisherigen Test- und WFV-Spielen unterstrich vor allem der 20-jährige Stürmer Simon Klostermann, dass er eine Bereicherung für die Balinger Mannschaft sein kann. Neben ihm hat sich der von einer Verletzung genesene Leander Vochatzer zu einem unverzichtbaren Stammspieler gemausert. Die Kreativität und das spielerische Vermögen des 23-Jährigen stehen den Kickern von der Eyach gut zu Gesicht. Beide Spieler dürften auch am kommenden Samstag beim Regionalliga-Auftakt gegen den VfR Aalen in der Startelf stehen. Die Partie wird um 14 Uhr in der Balinger Bizerba Arena angepfiffen. Das Spiel begleiten wir - wie gewohnt - mit unserem Liveticker.

Neben dem Offensivduo hat auch Neuzugang Tim Wöhrle voll eingeschlagen. Der 21-Jährige, der seine fußballerische Ausbildung bei der TSG 1899 Hoffenheim genoss, ist aus der neu formierten Defensive der Balinger kaum mehr wegzudenken. Darüber hinaus stehen mit dem 18-jährigen Felix Heim und dem 20-jährigen Luca Kölsch zwei talentierte neue Spieler bereit, die in die Startelf der Balinger drängen.

Doch damit nicht genug, auch Talente aus den eigenen Reihen wie die Stürmer Alexej Storm (19) und Harut Arutunjan (21) sowie Rechtsverteidiger Elias Wolf (20) klopfen an die Regionalliga-Tür. Spieler, die diese Pforte bereits in der vergangenen Saison durchschritten haben sind Tobias Dierberger (24), Cedric Guarino (22), Jonas Fritschi (20) und Ivan Cabraja (20).

Summa summarum ist das neue Team der TSG Balingen gespickt mit viel versprechenden Talenten, die sich in der Regionalliga beweisen wollen. Der Verein wird so in der Zukunft zunehmend attraktiver für den ein oder anderen jungen Spieler, der den nächsten Schritt seiner Entwicklung am dazu geeigneten Ort machen möchte.

Ob diese Strategie der TSG Balingen am Ende für den Klassenerhalt in der Regionalliga reicht, steht in den Sternen, jedoch darf man gespannt sein, was die TSG Balingen in dieser Saison zu bieten hat.