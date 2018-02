Fußball TSG Balingen gewinnt Testspiel gegen Pfullingen

Nach der Pause nahm das Balinger Trainerteam im Verlauf der ersten 15 Minuten gleich mehrere Wechsel vor. Zwar litt danach etwas der Spielfluss, dafür war mehr Zug in den Vorwärtsaktionen der TSG zu erkennen. So wie in der 60. Minute, als Jörg Schreyeck den Ball erkämpfte, auf Lukas Foelsch spielte, der in die Mitte zu Patrick Lauble passte, dessen Schuss aber noch zur Ecke geblockt wurde. Den fälligen Eckball klärte der VfL zwar, doch der zweite Ball landete bei der TSG und prompt im Strafraum, wo Schreyeck zum 2:1 einköpfte.

Der Druck der Gastgeber nahm nun zu, und in der 76. Minute war nach einem Eckball von Nils Schuon erneut Schreyeck zur Stelle und markierte den 3:1-Endstand.

Ebenfalls gestern Abend im Testspieleinsatz war Verbandsligist FC 07 Albstadt. Die Nullsiebener trafen in Empfingen auf den Landesligisten FC Holzhausen. Beide Team legten furios los: Bereits nach drei Minuten besorgte Janik Michel das 1:0 für Holzhausen, nur zwei Minuten später glich Pietro Fiorenza zum 1:1.

In der Folge entwickelte eine intensive, ausgeglichene Partie, in der der Landesligist nach 37 Minuten erneut in Führung ging. Nach der Pause dominierten die Nullsiebener und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten zum Ausgleich, ließen diese aber alle liegen. "Die Chancenverwertung war zwar mangelhaft, aber ansonsten können wir auf dieser Leistung aufbauen", resümierte Albstadts Sportvorstand Rolf Niggel.