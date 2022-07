3 Thilo Marksteiner (blaues Trikot) könnte der neue dritte Torhüter des Balinger Regionalligateams werden. Gegen Zimmern war der 19-Jährige im Testeinsatz. Foto: Eibner

Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat das Blitzturnier beim SV Zimmern gewonnen. Sowohl gegen den gastgebenden Landesligisten als auch gegen Oberligist FC 08 Villingen war das Team von TSG-Cheftrainer Martin Braun erfolgreich. Zudem testeten die Eyachstädter einen möglichen neuen Torhüter.















Gerade mal erst eine Woche sind die Eyachstädter in der Vorbereitung auf die fünfte Saison in der Regionalliga Südwest, doch die Form scheint zu diesem frühen Stadium schon zu stimmen. "Beide Spiele waren sehr ordentlich", war Balingens Cheftrainer, der in Zimmern auf Elias Wolf, Aron Viventi, Sascha Eisele und Jonas Vogler hatte verzichten müssen, nach dem Blitzturnier zufrieden.

Dierberger und Akkaya treffen gegen Villingen

Zunächst mussten Braun und sein Team gegen den Oberligisten Villingen ran. "Da haben wir schon sehr vernünftig gespielt und hätten in der ersten Halbzeit das eine oder andere Tor mehr machen können", sagt der 53-Jährige. Die TSG fand stark in die Partie und hatte bereits nach zwei Minuten die erste Großchance durch Jan Ferdinand, dessen Schuss FC-Keeper Dennis Klose noch an die Latte lenkte. Kurz danach erzielte Ferdinand das vermeintliche 1:0, was aber vom Schiedsrichter wegen angeblicher Abseitsstellung nicht anerkannt worden war. Der Oberligist hatte nach knapp einer Viertelstunde seine erste Gelegenheit durch Kamran Yahyaijan, aber TSG-Torhüter Marcel Binanzer parierte stark. Im Gegenzug gelang der TSG die Führung: Einen feinen Pass von Lukas Ramser in den Lauf von Tobias Dierberger auf der rechten Seite schloss dieser mit einem präzisen Schuss in die lange Ecke zum 1:0 ab. "In der Pause habe ich dann acht Feldspieler ausgewechselt. Deshalb haben wir in der zweiten Hälfte ein paar Minuten gebraucht, um wieder in den Rhythmus zu finden", sagt Braun. Villingens Trainer Marcel Yahyaijan ließ seine Elf durchspielen, die zu ein, zwei guten Gelegenheiten kam; doch Binanzer im Balinger Gehäuse war auf dem Posten. Mitte der zweiten Hälfte nahm die TSG wieder Fahrt auf, erspielte sich gute Möglichkeiten, und als kurz vor Ende Henry Seeger im Strafraum gefoult wurde, gab es Elfmeter, den Kaan Akkaya sicher zum 2:0-Endstand verwandelte.

Neuer Torhüter im Test

Danach stand die Partie gegen den Landesligisten SV Zimmern an, in der die TSG mit Thilo Marksteiner einen Torhüter einsetzte, der möglicherweise der dritte Keeper für das Regionalligateam werden könnte. Marksteiner spielte zuletzt in der U19 des Karlsruher SC. Marksteiner habe im Training gute Leistungen gezeigt, alles andere werde man sehen, kommentierte Braun, der seinem Team gegen Zimmern ebenfalls eine ordentliche Leistung attestierte, allerdings die Chancenverwertung bemängelte. Denn bereits nach drei Minuten gab es nach einem Foul an Neuzugang Marko Andric Elfmeter für die TSG; aber Ferdinand scheiterte vom Punkt an Zimmerns Keeper Chris Fast. In der Folge erspielten sich die Eyachstädter eine Vielzahl von guten Möglichkeiten, scheiterte aber immer wieder am starken Zimmerner Schlussmann. Einmal klappte aber dann doch: Fünf Minuten vor dem Ende: Akkaya schlug von der linken Seite einen präzisen Pass in den Strafraum, wo am zweiten Pfosten Luca Kölsch lauerte und den Ball zum 1:0-Endstand versenkte.

Ab Mittwoch geht es ins Trainingslager

Weiter geht es für die Balinger Spieler mit der Saisonvorbereitung nun mit einem Trainingslager am Reschenpass in Südtirol, in das sich die Eyachstädter von Mittwoch bis Sonntag begeben.