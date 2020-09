Fußball TSG Balingen: Gestatten Pettenkofer

Mit seinen 26 Jahren hatte der zweikampfstarke Stürmer im Sommer überlegt seine fußballerische Karriere sozusagen an den Nagel zu hängen. Als Junior-Chef im elterlichen Betrieb war es für ihn schwer geworden Sport und Beruf unter einen Hut zu bringen. Eigentlich hatte er seine Entscheidung zugunsten der beruflichen Verantwortung schon getroffen, doch dann sorgten der Verein und insbesondere einige Mitspieler dafür, dass "Pette" sich noch einmal umentschied und bereit war ein weiteres Jahr in der Regionalliga anzugreifen. "Den Plan nach dem Master in der Firma einzusteigen, haben wir jetzt noch mal um ein Jahr verschoben", teilte der Balinger Publikumsliebling im Juli mit.

Innenbandverletzung erschwert Vorbereitung

Der in Rottenburg wohnhafte schnelle Angreifer hatte dann in der Vorbereitung mit einer Verletzung zu kämpfen. Schon in der zurückliegenden Saison vor der Corona-Krise hatte er an einer schwerwiegenden Knieverletzung laboriert. Dieses Mal war es ein Innenbandriss im Sprunggelenk, der dem 26-Jährigen zu schaffen machte. Erst nach und nach konnte er schmerzfrei trainieren.

Im für die TSG Balingen historischen WFV-Pokal-Endspiel gegen den SSV Ulm wurde "Pette" nach einer Stunde eingewechselt, konnte dem Spiel aber keine entscheidende Wendung mehr geben. Ulm siegte bekanntlich mit 3:0.

Zum Saisonstart in der Regionalliga stand der "Schlüsselspieler", wie ihn TSG-Geschäftsführer Jan Lindenmair betitelte, wieder in der Startelf und legte gleich eine fulminante Leistung hin. Seit 2011 trägt Marc Pettenkofer das Trikot der TSG Balingen. Zuvor war er auch für die Jugend des TuS Ergenzingen, des SSV Reutlingen und des VfB Stuttgart aufgelaufen. In 44 Regionalliga-Spielen hat er nun fünfmal eingenetzt. In der Premierensaison 2018/19 hatte der Stürmer in 33 Spielen viermal getroffen. 2019/20 blieb er verletzungs- und coronabedingt in zehn Spielen ohne Treffer. Jetzt hat Marc Pettenkofer seine Torjägerqualitäten wiederentdeckt und möchte in seinem voraussichtlich letzten Jahr in der Regionalliga noch den ein oder anderen Treffer folgen lassen.

Nach dem Aalen-Spiel sagte "Pette" ganz bescheiden: "Ob ich der Mann des Spiels bin, müssen andere beurteilen. Was für uns zählt, es war das erste Saisonspiel, wir haben drei Punkte geholt und haben dazu noch ein richtig gutes Spiel gemacht, endlich auch mal vier Tore geschossen. Von dem her können wir glaub fast rundum zufrieden sein."