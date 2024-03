1 Mit 0:4 mussten sich Henry Seeger und die TSG Balingen im Gastspiel beim SGV Freiberg geschlagen geben. Foto: Eibner-Pressefoto/Bernd Leitner/Eibner-Pressefoto/Bernd Leitner

Rückschlag im Abstiegskampf: Eine bittere 0:4 (0:2)-Auswärtsniederlage setzte es das Isik-Team in der Regionalliga beim SGV Freiberg, der nach neun Jahren mal wieder einen Sieg gegen die TSG feiern durfte.









Nach dem sich Tim Wöhrle und „Kike“ Katsianas-Sanchez beim 2:2 gegen den VfR Aalen verletzt hatten, war TSG-Trainer Murat Isik zum Umstellungen in der Startelf gezwungen. Und so kam Samuel Schneider, der in dieser Woche von der U23 in den Regionalligakader befördert wurde, zu seinem Debüt in der 4. Liga. Für Katsianas-Sanchez rückte Henry Seeger in die Anfangsaufstellung.