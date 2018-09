Fußball TSG Balingen erwartet Regionalliga-Topteam

Auch wenn die samstäglichen Gäste aus Mittelhessen zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen mussten – am vergangenen Wochenende verloren sie das Topspiel gegen Mannheim mit 1:3 – ist sich der Balinger Cheftrainer der Schwere der Aufgabe durchaus bewusst. "Der TSV wird nicht die letzte Mannschaft sein, die gegen Waldhof verliert", sagt der 45-Jährige. "Steinbach wird uns sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen, wie Saarbrücken vor zwei Wochen, als der FC gedacht hat, alles ging von alleine. Der TSV ist eine Mannschaft, die sehr aggressiv, kompakt und körperbetont agiert, aber auch einen sehr guten Fußball spielt. Zudem hat das Team eine brutale Qualität bei Standards, die sehr variantenreich sind", kennt Volkwein die Vorzüge des Gegners sehr genau. "Steinbach hat nach dem ersten Jahr in der Regionalliga dann auf professionelle Strukturen umgestellt. Das zeigt auch die Tatsache, dass die Mannschaft bereits am Freitag nach Balingen kommt und das Abschlusstraining hier bei uns bestreitet."

"Da bleibt uns nichts anderes übrig, als wie in den Wochen zuvor wieder alles rauszuhauen und in allen Bereichen an unsere Leistungsgrenzen gehen", sagt der TSG-Coach. "Die Jungs sollen Spaß haben, sich selbst und damit auch den Gegner zu quälen." Zudem baut Volkwein gegen die ambitionierten Kicker aus Mittelhessen wieder auf den "zwölften Mann" – das Publikum in der Bizerba-Arena. "Unsere Fans unterstützen uns richtig toll – auch auswärts – und geben richtig Gas. Das ist das, was meine Jungs brauchen. Ich hoffe, dass wir am Samstag wieder so eine Kulisse haben wie in den ersten drei Heimspielen – das beflügelt meine Spieler noch einmal zusätzlich."