Fußball TSG Balingen: Erster Sieg beim SSV Ulm

In der Folge machten die Gäste von der Schwäbischen Alb den "Spatzen" das Leben so richtig schwer. Immer wieder attackierten die Balinger Spieler den Gegner erfolgreich. Der SSV probierte es in dieser Phase oftmals mit langen Bällen in die Spitze, die die TSG-Defensive aber gut klärte. Und so wäre den Eyachstädter fast das dritte Tor geglückt: Lukas Foelsch spielte einen Zuckerpass auf die linke Seite zu Marc Pettenkofer, der ablegte für Hannes Scherer, dessen Schuss strich aber um wenige Zentimeter am langen Pfosten vorbei (37.).

In der Schlussphase der ersten Hälfte erhöhten die Gastgeber noch einmal den Druck, und kamen kurz vor der Halbzeit noch zum 1:2-Anschlusstreffer. Haris Hyseni flankte von der rechten Grundlinie vor das Balinger Tor; Matthias Schmitz kam mit dem Kopf nicht ran, dahinter lauerte Ardian Morina und köpfte ein (45.).

Im zweiten Durchgang verstärkte der Ulmer Trainer Holger Bachthaler mit der Hereinnahme von David Braig für Hyseni seine Offensive. Doch Balingen überstand die Druckphase der "Spatzen" in den ersten 15 Minuten schadlos. Glück hatte die TSG allerdings, als nach einer Flanke des kurz zuvor eingewechselten Steffen Kienle im Strafraum Braig nur haarscharf neben das Tor köpfte. Ulm berannte auch danach das Balinger Tor mit Vehemenz, aber die TSG hielt dem Druck stand.

Hektik nach 80 Minuten

Hektisch wurde es dann nach 80 Minuten nach einer Rangelei zwischen Hoffmann und Seemann, bei der Schiedsrichter Philipp Reitermaier für den Ulmer den Roten Karton zückte und Seemann die gelbe Karte sah. Der meckerte gegen diese Entscheidung und sah dafür Gelb-Rot.

In der Schlussphase warfen die "Spatzen" noch einmal alles nach vorne. Doch in der Nachspielzeit (90.+4) gelang dem eingewechselten Enrico Huss mit dem 3:1 die endgültige Entscheidung für die TSG Balingen.