Fußball TSG Balingen: Droht Spielausfall wegen Frost?

Ein Blick aufs Thermometer lässt nichts Gutes ahnen, denn vielerorts auf der Schwäbischen Alb ist der Boden bereits gefroren oder es liegt sogar eine leichte Schneedecke. Ob auf dem Rasenplatz in der Bizerba-Arena gespielt werden kann, steht in den Sternen, denn die Kälte und der damit verbundene Frost sollen weiter anhalten.

Fabian Fecker, Geschäftsführer des TSG Balingen, Abteilung Fußball, sieht dem gelassen entgegen. "Wir gehen erst einmal davon aus, dass wir das Heimspiel gegen Ulm ganz normal bestreiten können", sagt Fecker, der weiß, dass die Flutlichtpartie am Freitagabend, 30. November, für die Fans natürlich noch ein Höhepunkt zum Jahresabschluss werden könnte.

"Letztlich entscheidet der Schiedsrichter vor Ort, ob der Platz bespielbar ist oder eben nicht", so Fecker. Eine Ausweichmöglichkeit auf den Kunstrasen, wie noch zu Oberliga-Zeiten, gibt es sowieso nicht. "Wahrscheinlich wird es so sein, dass am Vortag eine Platzkommission mit Vetretern der Stadt Balingen darüber berät, ob die Partie stattfinden kann." Die Fußballfans aus der Region hoffen natürlich auf grünes Licht für die Bizerba Arena.