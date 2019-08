Fußball TSG Balingen: Dritte Pleite in Folge

Nach der Pause drängte die TSG mit aller Macht. Der eingewechselte Tobias Dierberger brachte über die rechte Seite neuen Schwung. In der 52. Minute fiel so der 1:1-Anschußtreffer durch Lukas Foelsch. Bei den Zuschauern keimte neue Hoffnung, doch als Denis Epstein in der 66. Minute die Rote Karte sah, war die Partie vorentschieden.

In der 77. Minute erzielte Christoph Becker das 3:1 für den FC Astoria Walldorf und somit die Entscheidung in dieser Partie. Kurz vor dem Schlusspfiff sah sogar noch Daniel Seemann die Gelb-Rote Karte. Es war wirklich nicht der Tag der TSG Balingen!

Hier gibt es unser Video: