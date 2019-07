Fußball TSG Balingen: "Das ist unser Königstransfer"

"Das ist unser Königstransfer", ist TSG-Geschäftsführer Jan Lindenmair überzeugt. Fürwahr, lief doch der gebürtige Kölner, der in den vergangenen zehn Jahren überwiegend in Griechenland am Ball war, in der Bundesliga elf Mal für den 1. FC Köln auf.

In Deutschland spielte er zudem für Rot-Weiß Essen, die Offenbacher Kickers und den FSV Frankfurt. In Griechenland schnürte der Linksfuß seine Kickstiefel für Iraklis, Olympiakos Piräus, Kerkyra, Atromitos Athen und zuletzt für PAS Lamia.

In der griechischen Super League genießt Denis Epstein Kultstatus: Er absolvierte dort 202 Spiele (31 Tore). In der zweiten deutschen Liga verzeichnet der Rheinländer 101 Einsätze, in der ersten Bundesliga kickte er elfmal und selbst in der Europa League spielte Denis Epstein: Mit Athen ging’s 2012 gegen Newcastle United (1:1 und 0:1). Den einzigen Athener Treffer in den Duellen mit den Engländern markierte der Balinger Neuzugang, der sechs Länderspiele für die deutsche U20-Nationalmannschaft zu Buche stehen hat.