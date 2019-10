Fußball TSG Balingen: Bernd Bauer übernimmt

Der in Mössingen wohnhafte Bernd Bauer war vor der Saison als Nachwuchscoach zu den Balingern gekommen. Der 34-Jährige war zuvor Trainer des TSV Ofterdingen, mit dem er in die Landesliga aufstieg, den Klassenverbleib schaffte, und vor der Winterpause vergangene Saison zurücktrat. Frühere Stationen des Spielertrainers waren der 1. FC Frickenhausen und die SpVgg Mössingen.

Für Bauer, der in seiner Art etwas an Nico Willig erinnert, ist es ein kometenhafter Aufstieg. Ging es in der A-Jugend Bezirksstaffel Zollern gerade noch gegen Heinstetten, Nusplingen und Rangendingen, so warten jetzt in der Regionalliga Südwest FK Pirmasens, TSV Steinbach Haiger, TuS Koblenz und FSV Frankfurt. Sein erstes Ziel wird es sein, die Defensive zu stabilisieren, denn die TSG Balingen hat in 14 Spielen bereits 31 Gegentore kassiert.