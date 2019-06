Fußball TSG Balingen bereitet sich auf Saison vor

Auf dem Fußballplatz bei der Balinger Kreissporthalle bat Volkwein zur ersten Trainingseinheit. Mit dabei die Neuzugänge Marco Gaiser (FC Homburg), Jonas Vogler (SSV Reutlingen), Tobias Dierberger (TSG Tübingen), Lukas Glaser (U19 1. FC Heidenheim) und Ivan Cabraja (U19 VfB Stuttgart).

"Wir werden schon in den ersten Tagen in allen Bereichen trainieren, ohne einen so klassischen Schwerpunkt, wie Kondition bolzen, zu setzen. Wir sind keine Leichtathleten und wollen nicht die ganze Zeit im Wald herumlaufen, sondern gehen die Sache ganzheitlich an. 90 Prozent der Übungen werden mit dem Ball sein. Das haben wir schon in den vergangenen Jahren so gehandhabt und sind damit ja nicht gerade schlecht gefahren", sagt Volkwein.

Mit Manuel Pflumm, Jörg Schreyeck und Stefan Vogler sind neben Niklas Schäuffele und Pascal Schoch drei Schlüsselspieler der vergangenen Jahre nicht mehr dabei. Das ihre Abgänge in der hierarchischen Struktur der Mannschaft für Probleme sorgen könnte, sieht Volkwein nicht. "Selbstverständlich können wir sie nicht von heute auf morgen eins zu eins ersetzen. Aber wir haben mit Lukas Foelsch, Nils Schuon, Fabian Kurth, Fabian Fecker, Matthias Schmitz, Sascha Eisele, Marc Pettenkofer und Daniel Seemann aber auch den Torhütern Julian Hauser und Marcel Binanzer viele Spieler, die schon seit langer Zeit bei uns sind und Führungsrollen übernommen haben. Jetzt muss eben jeder mehr noch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen", sagt Volkwein.