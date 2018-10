Fußball TSG Balingen: Auswärtsfluch hält an

Dabei hätten die Eyachstädter für ihren couragierten Auftritt im Waldstadion zumindest einen Zähler verdient gehabt.

Das sieht auch der Balinger Cheftrainer Ralf Volkwein so. "Das war eigentlich ein typisches Unentschieden-Spiel. Wenn die Partie 0:0 oder 1:1 ausgegangen wäre, dann hätten wir damit leben können."

So war nach der unverdienten Niederlage der Frust groß bei den Balinger Spielern und ihren Trainern. "Es war halt wie schon so oft in dieser Runde; wir spielen gut mit, stehen am Ende aber mit leeren Händen da", weiß Volkwein. Zwar sei Homburg zu Beginn dominant gewesen. "Da waren wir bei Ballbesitz nicht mutig genug, haben die Bälle nur tief nach vorne gespielt und sie schnell wieder verloren." Aber so nach 20 Minuten bekam die TSG immer besser Zugriff auf das Spiel. "Wir waren dann ruhiger am Ball und haben von hinten heraus kombiniert", weiß der 45-Jährige. In der Folge kam der Liga-Neuling auch zu guten Chancen gegen die Homburger Profitruppe. "Wir hatten in den ersten 45 Minuten die klareren Möglichkeiten", weiß der TSG-Coach. Doch entweder fehlte es an der nötigen Präzision im Abschluss, oder es wurde die falsche Entscheidung getroffen. "Wir hatten das eine 3:2-Situation, die wir nicht gut ausgespielt haben", erinnert sich Volkwein. Da aber auch Homburg gegen die kompakte Balinger Defensive bis auf den Drehschuss von Patrick Dulleck kurz vor der Halbzeit zu keinen nennenswerten Möglichkeiten kam, blieb es zur Pause torlos.