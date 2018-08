Fußball TSG Balingen Auswärts zu Hause

Das Spiel der Balinger im Stadion ist deshalb ein Novum, weil die TSG die Heimmannschaft sein wird. Etwa 600 Fans aus Saarbücken werden erwartet. "Das Spiel am Sonntag ist aufgrund des höheren Fanaufkommens als Hochsicherheitsspiel eingestuft worden", sagt TSG-Geschäftsführer Fabian Fecker.

Die TSG musste sich nach einem Alternativstadion im Umkreis von 50 Kilometern umschauen, da kam Reutlingen in den Blick. "Pfullendorf und das Stadion der Stuttgarter Kickers wären schon zu weit gewesen", wir sind dankbar, dass wir das Spiel in Reutlingen austragen können", so Fecker weiter.

Der Geschäftsführer betont jedoch auch, dass das eine einmalige Sache bleiben könnte. "Klar ist, dass wir unsere Heimspiele lieber in Balingen bestreiten. Das Gastspiel in Reutlingen ist für uns auch mit erheblichen Kosten verbunden. Wir müssen Stadionmitte bezahlen, die Putzfirma auch und wir haben keine Einnahmen aus dem Catering".