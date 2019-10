Fußball TSG Balingen: Auch Dierberger verletzt

Aber der Reihe nach: Erst köpft Moritz Hartmann aus acht Metern nach Flanke von der linken Seite freistehend vorbei (9.). Dann schießt Jakob Lemmer nach einem weiten Schlag fast von der Mittellinie aus sechs Metern drüber (24.). Und schließlich ist es TSG-Verteidiger Matthias Schmitz, der den Ball in höchster Not noch abblockt, als Hartmann eigentlich aus zehn Metern nur noch einzuschieben braucht (28.). OFC-Torwart Dominik Draband ist hingegen erst nach einer halben Stunde bei einem Schuss von Daniel Seemann von der Strafraumgrenze das erste Mal gefordert.

Knapp zwei Minuten sind im zweiten Durchgang gespielt, da gehen die Offenbacher nun doch in Führung: Nach einer Hereingabe von Lemmer von der rechten Seite steht Manolo Rodas am langen Pfosten goldrichtig und schiebt ein. Und es kommt noch dicker für die TSG: Konter für die Hausherren im eigenen Stadion, Fabian Kurth rammt in höchster Not Kevin Pezzoni an der Mittellinie und erhält von Schiedsrichter Nikolai Kimmeyer die Gelb-Rote Karte (54.).

Doch die Eyachstädter bleiben zunächst im Spiel, auch weil die Hessen ihre Konter weiterhin zu schlampig zu Ende spielen. Hartmann lässt erst noch seine dritte Chance liegen und scheitert auf das Tor zulaufend an Hauser (71.). Doch nur vier Minuten später macht es der 33-jährige Routinier besser. Nach einem Zuspiel von der rechten Seite von Rodas vollstreckt der ehemalige Erst- und Zweitligaspieler (Ingolstadt, Köln) zum 2:0.

Und doch wäre der Anschlusstreffer in der Schlussphase noch einmal möglich gewesen. Der gelingt nicht – dafür fällt der dritte Treffer auf der anderen Seite. TSG-Torwart Hauser kann einen Hartmann-Schuss nur zur Seite abwehren, Matias Pyysalo staubt zum 3:0-Endstand ab (84.).

