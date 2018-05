Fußball TSG Balingen: Abschluss mit Meisterschale

Die TSG ging auch früh in der 10. Spielminute mit 1:0 in Führung. Torschütze war Patrick Lauble auf Vorlage von Kapitän Manuel Pflumm. Doch der SV Spielberg kam in der 16. Minute durch einen Sonntagschuss zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Hier gibt es unseren Liveticker zum Nachlesen

Mit dem Heimspiel gegen den SV Spielberg haben die Fußballer der TSG Balingen die Saison nun abgeschlossen.