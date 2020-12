Fussball Trainertrio: German, Passarella und Crudo

Damit schlagen die St. Georgener einen völlig neuen Weg ein, denn solch ein Trainertrio gab es in dieser Form in der Region noch nie.

Vorausgegangenen war in St. Georgen der Aspekt, dass Marco und Marcel Tümpel – trotz des Angebots des FV/DJK – nicht über diese Saison hinaus verlängern wollten. Manuel Passarella und Luca Crudo spielten bereits im Nachwuchs der St. Georgener. Der Kontakt zu den Vereinsverantwortlichen war für Passarella und Crudo deshalb immer da. Der Sohn von Alex German jagt inzwischen bei den FV-Bambini dem Ball hinterher. So entstand auch hier eine engere Bindung. Klar ist, so auch der Vorstand, dass die St. Georgener (derzeit Tabellensiebter) in der kommenden Saison natürlich mit diesen Zugängen den Aufstieg in die A1 dann anpeilen.