3 Der Sulgener Werner Worpitz mit U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo (links) und dessen Vorgänger Stefan Kuntz (rechts). Foto: Worpitz

Das wäre doch ein genialer Höhepunkt in seiner langen Trainerlaufbahn: Für mindestens ein Jahr als Assistenztrainer der Frauen-Fußballnationalmannschaft von Kamerun zu arbeiten.















Link kopiert

Schramberg-Sulgen - Vor seiner wohl größten sportlichen und privaten Herausforderung steht der Sulgener Fußball-Trainer Werner Worpitz, in der Region auch bekannt als Sänger und Musiker. "Ich spiele mit dem Gedanken, zuzusagen, wenn alles passt", lässt sich der 77-Jährige entlocken.

Weil in Kamerun Englisch gesprochen wird, stelle die Sprache kein Problem dar. Das ungewöhnliche wie verlockende Angebot erhielt der Sulgener kürzlich von Christoph Ebner, Uefa-Pro-Lizenztrainer des Deutschen Fußball-Bundes, auf der Fahrt zum dreitägigen Internationalen Trainer-Kongress (ITK) für Fußball-Lehrer und A-Lizenz-Inhaber in Dortmund. Nach Auskunft von Worpitz hat sich Ebner für den Posten des Nationaltrainers der Frauen in Kamerun beworben. Wie groß dessen Chance ist, diesen Job zu bekommen, könne er nur schwer einschätzen.

Worpitz schwebt ohnehin vor, noch einmal ein Engagement als Trainer einzugehen. "Am liebsten mit einem Damen-Team, weil die Frauen nicht so kompliziert sind", weiß der Coach aus Erfahrung und merkt mit einem Unterton an: "Die Männer glauben mehr zu können, als sie dann auf dem Platz zeigen."

Amateurbereich neu im Fokus

Dabei war der Anlass des Sulgeners, nach 2019 wieder einen ITK zu besuchen, um seine A-Lizenz zu verlängern und sich weiterzubilden, ein ganz anderer. "Beim Kongress in Freiburg – dort fand der erste Teil statt – war für mich interessant, dass der Amateurbereich zum ersten Mal konkret angesprochen wurde. Und zwar vom Elternhaus eines Spielers oder Spielerin bis in den Profibereich. Das wurde von den Freiburgern sehr gut beschrieben und eingeführt. Nicht nur fußballerisches Können gehört dazu, um an die Spitze zu kommen. Beispielsweise wie Joshua Kimmich, der schon in jungen Jahren aufs Elternhaus verzichten musste", schildert der Sulgener.

Treffen mit Koryphäen

In Dortmund reizten ihn das Stadion Signal-Iduna-Park sowie die von Sebastian Kehl vorstellte Struktur und Konzept des BVB. Bei Trainer-Kongressen begegnet der frühere Seedorfer immer wieder namhaften Fußballtrainer-Koryphäen, mit denen ein Small Talk möglich ist und das eine und andere Erinnerungsfoto geschossen wird. Waren es 2019 der aus Glatten bei Freudenstadt stammende heutige Livepool-Coach Jürgen Klopp und der jetzige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, so kreuzten sich in Freiburg Worpitzs Wege mit SC-Trainer Christian Streich.

In der Breisgau-Metropole wurden Worpitz und Streich für ihr Engagement im Bund Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) geehrt, zusammen mit Lutz Hangarter aus Lahr und Karl-Heinz Raviol (Durlach), die ihr ehrenamtliches Wirken für den BDFL nach 25 Jahren beendeten. Nachfolger von Hangarter als BDFL-Präsident wurde Ex-Bundesligaprofi Benno Möhlmann.

Kein Selfie mit Flick

Ein Selfie mit Männer-Nationaltrainer Hansi Flick blieb Worpitz allerdings verwehrt. Der Ex-Bayern-Trainer war beim ITK in Dortmund per Video zugeschaltet, weil zeitgleich ein Trainingslager der Nationalmannschaft stattfand. Flick war laut Worpitz der erste DFB-Nationaltrainer, der sich für diesen Kongress interessiert und zu den Trainern gesprochen hat. "Ersatz" gab es dafür mit dem amtierenden U-21 Nationaltrainer Antonio Di Salvo und dessen Vorgänger Stefan Kuntz, die zum Thema "Gewinnung talentierter Spieler und Spielerentwicklung" referierten.