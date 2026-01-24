Fußball: Tore satt zum Start in die Vorbereitung

Der SV Zimmern schoss sich gegen die Balinger U19 für die Rückrunde warm. Seedorf und Deißlingen/Lauffen hingegen mussten sich am Samstag jeweils deutlich geschlagen geben.
Während der SV Zimmern o.R. mit einem Kantersieg über die Balinger U19 ordentlich Selbstvertrauen für die nächsten Wochen tanken konnte, mussten der SV Seedorf und die SGM Deißlingen/Lauffen in ihren Testspielen jeweils eine Heimniederlage hinnehmen. SV Zimmern o.R. – TSG Balingen U19 7:0 (3:0). Im Duell zwischen dem Landesliga-Tabellenführers und den Balinger A-Junioren war die metaphorische Messe schnell gelesen. Bereits nach den ersten 45 Minuten stand es nach Treffern von Maksym Tkach, Daniel Thieringer und Jason Davitian 3:0 für die Gastgeber. „Wir haben uns viel zu schnell unserem Schicksal ergeben, weswegen das Ergebnis am Ende vielleicht einen Tick zu hoch, der Sieg aber natürlich absolut verdient ist“, meinte ein enttäuschter Mehmet Akbaba nach Abpfiff. „Wir müssen dieses Spiel jetzt möglichst schnell abhaken“, so der TSG-Coach weiter.