Fußball: Tore satt zum Start in die Vorbereitung

Während der SV Zimmern o.R. mit einem Kantersieg über die Balinger U19 ordentlich Selbstvertrauen für die nächsten Wochen tanken konnte, mussten der SV Seedorf und die SGM Deißlingen/Lauffen in ihren Testspielen jeweils eine Heimniederlage hinnehmen. SV Zimmern o.R. – TSG Balingen U19 7:0 (3:0). Im Duell zwischen dem Landesliga-Tabellenführers und den Balinger A-Junioren war die metaphorische Messe schnell gelesen. Bereits nach den ersten 45 Minuten stand es nach Treffern von Maksym Tkach, Daniel Thieringer und Jason Davitian 3:0 für die Gastgeber. „Wir haben uns viel zu schnell unserem Schicksal ergeben, weswegen das Ergebnis am Ende vielleicht einen Tick zu hoch, der Sieg aber natürlich absolut verdient ist“, meinte ein enttäuschter Mehmet Akbaba nach Abpfiff. „Wir müssen dieses Spiel jetzt möglichst schnell abhaken“, so der TSG-Coach weiter.

Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Zimmerner ihren Fuß auf dem Gaspedal – und belohnten sich durch weitere Treffer von Samuel Spada, Gabriel Pavic und Doppelpacker Colin Zimmerer. Tore: 1:0 Tkach (7.), 2:0 D. Thieringer (18.), 3:0 Davitian (45.+1), 4:0 Spada (49.), 5:0 Zimmerer (59.), 6:0 Pavic (84.), 7:0 Zimmerer (88.). SV Seedorf – SV Aasen 2:6 (2:1). Trotz einer Pausenführung gab es für die Seedorfer gegen den SV Aasen am Ende nichts zu holen. Nach der frühen Führung für die Gäste durch Tim Stolz schaffte das Team von Cheftrainer Emanuele Ingrao vor dem Pausenpfiff noch die Wende. Lucas Glück und Yannik Schädle bestellten die 2:1-Halbzeitführung.

Im zweiten Durchgang drehte die Truppe von Spielertrainer Tevfik Ceylan dann aber auf. Der Tabellensiebte der Landesliga 3 durfte sich nach Toren von Frederik Edbauer, Philipp Maus, Dirk King und Andreas Albicker sowie einem Eigentor von Seedorfs Heiko Föll über einen am Ende deutlichen Sieg freuen. Tore: 0:1 Stolz (8.), 1:1 Glück (40.), 2:1 Schädle (45.), 2:2 Edbauer (55.), 2:3 Maus (74.), 2:4 King (80.), 2:5 Albicker (82.), 2:6 Föll (Eigentor, 88.). SGM Deißlingen/Lauffen – TSG Balingen II 0:3 (0:1). Auch wenn der Bezirksliga-Primus am Ende deutlich als Verlierer vom Platz ging, „sind wir mit dem Test sehr zufrieden“, so Spielertrainer Felix Schaplewski. „Wir hatten ein paar gute Pressing-Situationen, die wir dann nicht ummünzen konnten. Gerade in der zweiten Halbzeit hatte Balingen schon die klareren Chancen, aber ich finde, wir hätten auch mindestens ein Tor verdient gehabt. Gerade nach nur einer Woche Training im neuen Jahr hat unsere Leistung aber unter dem Strich auf jeden Fall gepasst.“

Silas Bader brachte die U23 der TSG noch im ersten Durchgang in Führung, nach dem Seitenwechsel sorgten dann Niklas Bender und Christos Thomaidis mit deinem Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten für die Vorentscheidung – und letztendlich auch für den 3:0-Endstand. Tore: 0:1 Bader (26.), 0:2 Bender (65.), 0:3 Thomaidis (70.).