Fußball Topteams in Liga und Pokal mit Luft nach oben

REGIONALLIGA: Die TSG Balingen ist nicht gut aus den Startlöchern gekommen. Nach sieben Spieltagen stehen ein mageres Unentschieden und sechs Niederlagen zu Buche. Die Mannschaft von Trainer Ralf Volkwein hängt im Tabellenkeller fest. Ein Kraftakt ist erforderlich, um sich am eigenen Schopf aus der Bredouille zu ziehen. Bis zur Winterpause sind es jedoch noch genug Spiele, um das Punktekonto noch deutlich aufzubessern. Im WFV-Pokal steht die TSG Balingen in Runde vier und ist in dieser Spielzeit ein heißer Anwärter auf den Titel in Württemberg.

OBERLIGA: Der FC 08 Villingen ist nach der DFB-Pokal-Euphorie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Gegen Fortuna Düsseldorf lieferten die Nullachter ein außergewöhnliches Spiel ab. In der Liga landete die Mannschaft am fünften Spieltag den ersten Saisonsieg. Nun soll es mit weiteren positiven Erlebnissen zurück in die Erfolgsspur gehen. Allerdings ist die Oberliga Baden-Würtemberg so stark besetzt, wie wahrscheinlch noch nie. Im SBVF-Pokal sind die Nullachter wieder der große Favorit.