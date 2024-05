1 Toni Kroos (r) will seine sportliche Karriere nach der EM beenden. Foto: Tom Weller/dpa

«Schluss bei Real, Schluss mit Fußball» - Toni Kroos beendet in diesem Sommer seine überaus erfolgreiche Karriere. Vorher stehen bei der Heim-EM seine letzten Länderspiele an.









Link kopiert



Berlin - Nationalspieler Toni Kroos beendet nach der Fußball-EM in diesem Sommer seine erfolgreiche Karriere. Der 34-Jährige von Real Madrid gab seine Entscheidung in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" sowie in den sozialen Medien bekannt.