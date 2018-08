Fußball Tim Kübel: "Im Profi-Business ist kein Platz für mich"

"Das Gesamtpaket muss stimmen"

"Ich habe schnell gemerkt, dass im Profi-Business kein Platz für Leute wie mich ist", sagt er. Tim Kübel ist ein Mensch, der etwas gut und gerne tut, wenn es Spaß macht. "Das war schon immer so." Das Gesamtpaket muss stimmen: Früher gehörte dazu, mit seinem grünen Mofa eine halbe Stunde nach Ergenzingen auf den Sportplatz zu fahren, anstatt sich für zehn Minuten bei den Eltern ins Auto zu setzen. "Da haben dann immer alle gelacht."

Tim Kübel kann beides sein. Eine Art Komiker, in der Schule nennt man sie Klassenclowns. Immer einen witzigen Spruch auf den Lippen. Er lacht sehr viel, scheint immer gut gelaunt zu sein. Doch gleichzeitig ist er auch unglaublich reflektiert. Wenn ein Thema ernst wird, ist jeder Satz wohlüberlegt. "Heute weiß ich, was es gebraucht hätte, um bis nach ganz oben zu kommen." Immer ein bisschen mehr machen als die anderen. Und seien es nur zehn Minuten am Tag. So habe es einer seiner Weggefährten aus Schalker Tagen geschafft: Philipp Max (FC Augsburg). Doch der hatte mit Martin Max, Europapokalsieger und zweimaliger Torschützenkönig der Bundesliga, einen Vater, der sich im Geschäft auskennt. "Philipp ist nach dem Training immer noch dageblieben, hat individuell weiter gearbeitet. Ich wünschte, das hätte ich auch gemacht." Aber für Kübel haben stattdessen zu viele andere Dinge eine zu große Rolle gespielt.

So richtig daran geglaubt hatte er ohnehin nie. Dass er es einmal in die Bundesliga schaffen kann. "Wenn mich jemand gefragt hat, hab ich das natürlich immer gesagt. Aber wirklich daran geglaubt, habe ich nicht." Zu sehr sei das Geschäft von Egoismus bestimmt, bereits im Jugendbereich. "Du willst es nach oben schaffen. Du ganz allein! Und nicht irgendein Mitspieler", erklärt er. Aber so ist Tim Kübel nicht – zumindest nicht mehr. "Ich war ein Egoist. Dann habe ich aber gemerkt, dass Fußball nicht alles ist im Leben."

Bei Schalke in Negativspirale geraten

Dieser Moment kam, als er von der zweiten Mannschaft des BVB zum Erzrivalen Schalke 04 gewechselt war. Wohlwissend, dass das in beiden Lagern nicht gut ankommt. "Das war mir damals egal." Er brauchte eine neue Chance. Doch es kam anders. Der damalige Trainer Bernhard Trares setzte auf der Außenverteidiger-Position auf eine konservative Variante. Defensive zuerst. Kübels Spiel ist aber offensiv ausgerichtet. Nach kurzer Zeit hatte er den Spaß komplett verloren. "Da war Fußball nur noch ein Job für mich. Das hat mich runtergezogen. Ich bin in eine richtige Negativspirale geraten."

Heute räumt er die Fehler bei sich selbst ein. Früher gab er dem Trainer die Schuld. "Ich war einfach kindisch. Ich habe die Fehler bei ihm gesucht. Anstatt zu versuchen, meinen Spielstil anzupassen, habe ich auf stur geschaltet."

Also suchte Tim Kübel eine Veränderung. Diese sollte so radikal sein wie möglich. Er ging in die USA ans College, um dort zu studieren und Fußball zu spielen. "Die Ausbildung stand an erster Stelle", stellt er klar. "Außerdem", gibt er zu, "wollte ich einfach eine geile Zeit haben." Dass sich dies mit Kicken vereinbaren ließ –­ und er auf diese Weise sein Studium dank eines Stipendiums ganz umsonst bekommen hatte – umso besser. Ein Team war mit den Louisville Cardinals schnell gefunden. Über einen befreundeten Schwimmer, der ebenfalls in Louisville studierte, kam der Kontakt zustande. "Zwei Tage später hat mir der Coach geschrieben und die Zusage gegeben." Danach ging es sehr schnell. Im April ging die Saison auf Schalke zu Ende. Die Vorfreude war riesig. "Rückblickend kann ich sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens."

In den USA gibt es keine Vereinsstruktur wie in Deutschland. Neben den Profiligen konzentriert sich deshalb vieles auf den Schulsport. Die College-Ligen haben einen hohen Stellenwert.