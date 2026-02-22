Fußball Testspiele: Bad Bellinger auf einem guten Weg

Langsam aber sicher neigt sich die Vorbereitungsphase im überregionalen Fußball zur Neige. In der Verbandsliga Südbaden stehen am kommenden Wochenende (28. Februar/1. März) bereits drei Nachholspiele auf der Tagesordnung. Das gilt auch für die Landesliga, Staffel 2, die ebenfalls mit drei Nachholpartien startet. Da sind der FC Tiengen (zu Gast beim Freiburger FC) und der FC Wittlingen (Heimspiel gegen den FC Emmendingen) im Einsatz. Im darauffolgenden Wochenende (7./8. März) steht dann sowohl in der Verbandsliga als auch in der Landesliga, Staffel 2, ein kompletter Spieltag auf dem Programm.

FC Auggen – FSV Rheinfelden 2:0 Mit 2:0 hat sich Verbandsligist FC Auggen vor heimischem Anhang auf dem Kunstrasenplatz verdient gegen den Landesligisten FSV Rheinfelden durchgesetzt. Bereits nach drei Minuten führte der Gastgeber durch Jonathan Ehret mit 1:0. 14 Minuten später gelang Giuliano Scalici das 2:0. In der Folgezeit besaßen die Gastgeber klare Feldvorteile, hatten genügend Chancen, um den Vorsprung zu erhöhen. Die Gäste aus Rheinfelden waren vorwiegend mit Defensivarbeit beschäftigt. Im zweiten Abschnitt blieb auf beiden Seiten vieles Stückwerk. Dennoch hatten die Rheinfelder nun mehr Spielanteile, ohne aber vor dem Auggener Tor gefährlich zu werden.

Personell hat sich beim FC Auggen in der Winterpause nicht viel getan. Neuzugänge gab es keine. Verlassen hat den Klub Julian Saur. Der Defensivmann hat sich dem FC Bad Bellingen angeschlossen. Saur hatte in der Vorrunde mit einer hartnäckigen Verletzung zu kämpfen, konnte nach Aussage von Sportchef Björn Giesel kein einziges Punktspiel bestreiten. Die Vorbereitung beim FCA verlief wie bei vielen anderen Klubs in der Winterpause mit Höhen und Tiefen. Dennoch sind die Rebländer bereit, ihre bärenstarke Vorrunde mit Platz drei in den noch ausstehenden Partien zu bestätigen.

FC Bad Bellingen – VfR Hausen 2:3

Gut aus der Affäre gezogen hat sich im Testmatch am Samstag der FC Bad Bellingen bei der 2:3-Heimniederlage gegen den Verbandsligisten VfR Hausen. Alle fünf Tore fielen in der ersten Halbzeit. Die Treffer für die Gastgeber markierten Leon Riede zum 1:1 und Khiro Bassman zur 2:1-Führung.

„Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie gegen vermeintlich stärkere Gegner gut dagegen halten kann“, informierte Robert Riede, der sich im Trainerteam engagiert, aber auch in der Sportlichen Leitung mit Kai Schillinger die Fäden zieht. „Die Erfahrungen, die die Spieler in den Spielen gegen den Oberligisten FC Denzlingen und nun gegen den Verbandsligisten Hausen gemacht haben, waren für sie aber auch für uns sehr wertvoll.“

Personell hat sich in der Winterpause einiges getan. Mit Julian Saur (Abwehr/vorher FC Auggen), der auch als Co.-Trainer agiert, Khiro Bassman (Angriff/Freiburger FC), Yagur Firat (Mittelfeld/SF Schliengen) , Luca Ehret (Angriff/Hartheim/Bremgarten) und Alexander Böddeker (Mittelfeld/FC Auggen II) gehörten alle Neuzugänge dem Kader für das Testspiel gegen Hausen an.

Nahezu ein Neuzugang war auch Besnik Shala. Der großgewachsene Mittelstürmer verpasste verletzungsbedingt fast die komplette Vorrunde. „Wir sind sehr froh, dass er wieder dabei ist“, freute sich Riede. Personell ist aber auch nicht alles Gold, was glänzt beim FC Bad Bellingen. Timo Krumm fällt verletzungsbedingt ebenso länger aus wie Leonardo Komljenovic, der operiert werden muss. Lucas Würmlin tritt aus beruflichen Gründen kürzer.

FC Wittlingen – FC Schönau 2:4

Eine Woche vor dem Nachholspiel gegen den FC Emmendingen zeigte sich der FC Wittlingen noch nicht in Form. Der Landesligist musste sich zu Hause dem Bezirksligisten FC Schönau mit 2:4 geschlagen geben. Die Schönauer führten zur Pause durch die Treffer von Yannik Lais und Yannik Behringer mit 2:0. Miguel Fuchs Mateo gelang zwar kurz nach der Pause der Anschlusstreffer, doch dann machten Lais und Marcel Meder mit ihren Toren den Auswärtssieg für den FC Schönau perfekt.