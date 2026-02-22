Fußball Testspiele: Bad Bellinger auf einem guten Weg

Niederlagen haben die Fußball-Landesligisten FC Bad Bellingen, FSV Rheinfelden und der FC Wittlingen in ihren Testspielen am Samstag kassiert.
Langsam aber sicher neigt sich die Vorbereitungsphase im überregionalen Fußball zur Neige. In der Verbandsliga Südbaden stehen am kommenden Wochenende (28. Februar/1. März) bereits drei Nachholspiele auf der Tagesordnung. Das gilt auch für die Landesliga, Staffel 2, die ebenfalls mit drei Nachholpartien startet. Da sind der FC Tiengen (zu Gast beim Freiburger FC) und der FC Wittlingen (Heimspiel gegen den FC Emmendingen) im Einsatz. Im darauffolgenden Wochenende (7./8. März) steht dann sowohl in der Verbandsliga als auch in der Landesliga, Staffel 2, ein kompletter Spieltag auf dem Programm.