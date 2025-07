1 Mit von der Partie ist der Auggener Julian Ehret (vorne). Foto: Flaig Fußball-Verbandsligist und Gastgeber FC Auggen feierte am Samstag einen Teilerfolg gegen den Oberliga-Aufsteiger FC Denzlingen.







Fußball-Verbandsligist und Gastgeber FC Auggen feierte am Samstag einen Teilerfolg gegen den Oberliga-Aufsteiger FC Denzlingen. In einer über weite Strecken unterhaltsamen Partie, in der die Auggener gut mithielten, brachte Jonathan Dischinger die Rebländer nach 33 Minuten mit 1:0 in Front. Der FC Denzlinger glich erst kurz vor Schluss durch Kerim Vana zum 1:1 aus.