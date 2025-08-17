Fußball: SVW-Klatsche wie in der Vorsaison

1 Für das Team von Andreas Schepperle gab es in Bahlingen nichts zu holen. Foto: Grant Hubbs Der SV Weil unterliegt zum Saisonstart deutlich beim Bahlinger SC II.







Link kopiert



Wohl noch weit von ihrer Bestform dürften sich die Weiler befinden. Denn bei der 0:5-Niederlage am Sonntag bei der Regionalligareserve des Bahlinger SC waren die Grenzstädter chancenlos. „Es sagt schon alles, dass Torwart Sandro Keller unser bester Mann war. Bahlingen II spielte heute mehr als eine Klasse besser als wir“, so ein geknickter Perseus Knab. Insbesondere das Fehlen der beiden Innenverteidiger Hannes Kaiser und David Groß, der allerdings nach 57 Minuten eingewechselt wurde, war deutlich spürbar.