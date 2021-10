1 Ein Treffer von Jonas Haag reichte nicht für den SV Seedorf. Foto: Rudolf

Landesliga: 1:2 in der Nachspielzeit kassiert















Link kopiert

GSV Maichingen – SV Seedorf 2:1 (0:0). Nun hat es auch den SV Seedorf erstmals erwischt. Besonders bitter, dass man sich den Treffer, der die 1:2-Niederlage in Maichingen besiegelte, in der Nachspielzeit einfing.

"Wir hatten die Bälle nicht halten können, haben uns nicht clever genug angestellt", meine Tobias Heizmann zur entscheidenden Schlussphase. Nachdem Jonas Haag den SV Seedorf nach knapp einer Stunde in Führung brachte, glich der GSV Maichingen durch Flavio Heiler (72.) zum 1:1 aus. Damit erhöhten die Gastgeber den Druck und erneut Heiler sorgte mit dem 2:1 für die erste Niederlage des SV Seedorf.

Die erste Hälfte gestaltete sich offen, wobei beide Mannschaften über das gesamte Spiel zu wenig zwingenden Möglichkeiten kamen. Bei den wenigen Chancen der Gäste war man jedoch nicht zwingend genug im Abschluss. In der 23. Minute rettete Yannick Scheck in höchster Not, vereitelte damit die Führung der Gastgeber. Auch wenn der GSV Maichingen gegen Ende der ersten Halbzeit zu mehr Ballbesitz kam, hielt der SVS gut dagegen.

Nach feinem Pass in die Mitte hatte Jonas Haag reichlich Freiraum und kann unbedrängt abziehen. Sein Flachschuss zappelte zum 1:0 in der 58. Minute des SV Seedorf im rechten Eck. "Aber danach ist es uns nicht mehr so gut gelungen, den Gegner weg von unserem Tor halten zu können", erkannte Tobias Bea. Eine Schlüsselszene dann, als Tom Ritzel einen Konter in der 62. Minute einleitet, aber sein Zuspiel auf Jonas Haag zu ungenau ist, so dass die große Chance auf 2:0 zustellen vertan ist.

Wenig Harmonie herrschte beim Schiedsrichtergespannt bei der Entstehung des Ausgleichs in der 72. Minute. Beim Angriff des GSV Maichingen zeigte Linienrichter Abseits, wodurch die SVS-Abwehrspieler abbrachen, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen, so dass Flavio Heiler freie Bahn hatte und zum 1:1 traf. Ein vermeidbares Foulspiel in der Hintermannschaft der Gäste führte in der Nachspielzeit noch zu einem Freistoß, den Heiler zum 2:1 verwandelte.SV Seedorf: Kost – Roth, Bea, Berg, Scheck, Rothkranz (68. Gapp), Grimmeißen (60. D. Gutekunst), T. Haag, Lenz, Ritzel (90. M. Gutekunst), J. Haag (90.+3 Schneider).Tore: 0:1 (58.) Jonas Haag, 1:1 (72.), 2:1 (90.+4) Flavio Heiler). Schiedsrichter: Christof Pajdo. Gelbe Karten 1/3, Zuschauer: 120.