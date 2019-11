Fußball SV Zimmern und TSV Straßberg auf Trainersuche

Ein "alter Hase" komme genauso in Frage, wie ein jüngerer Trainer, der gerne mit Talenten arbeitet. Wichtig sei es, dass der neue Übungsleiter die Vereinsphilosophie mittrage, die darauf ausgerichtet sei, talentierte Nachwuchsspieler in den aktiven Bereich zu führen. Als prominentes Beispiel nennt Beck den Spieler Leo Benz, der ein Jahr beim SV Zimmern in der Landesliga Staffel III wachsen durfte, ehe er den Sprung in die Oberliga zum FC 08 Villingen geschafft habe.

"Bei uns steht die Jugendarbeit im Vordergrund und wir setzen auf Kontinuität, da muss ein Trainer ins Profil passen", sagt Erwin "Figa" Beck.