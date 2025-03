Der Landesligist setzt über die Saison hinaus auf die Zusammenarbeit mit Marc Genter und Leo Benz als Trainer. Auch in der Kaderplanung gibt es eine positive Entwicklung.

Marc Genter und Leo Benz werden das Team über die Saison hinaus auch in der Spielzeit 2025/26 weiterführen.

Spielerkader bleibt zusammen

Zudem bleibt der Spielerkader zusammen, nachdem alle Akteure für die kommende Runde zugesagt haben. Der stellvertretende Abteilungsleiter Alexander Teufel freute sich über die Zusage. „Es war uns wichtig in den Planungen Klarheit über die Rückrunde hinaus zu haben. Wir haben da in die Mannschaft hineingehorcht und positive Signale bekommen“, so Teufel.

Keine Spielerabgänge

„Genter und Benz waren bisher schon im Trainerteam von Steffen Breinlinger gewesen, kennen Mannschaft und Umfeld, machen eine gute Arbeit und so war es naheliegend.“

Ebenso wichtig ist den Zimmerner Verantwortlichen um Teufel und Spartenleiter-Urgestein Erwin Beck die Kaderplanung über den Sommer hinaus. „Da haben wir nach guten Gesprächen erfreulicherweise keinen einzigen Spielerabgang und alle haben zugesagt.“ Vor allem Torjäger und Youngster Stefan Mutapcic bleibt beim SVZ, der schon längere Zeit vom BSV 07 Schwenningen und der TSG Balingen umworben gewesen sei.

SVZ-Philosophie

Ein weiterer Aspekt, den Genter und Benz mit in ihre Arbeit einbeziehen können ist die Weiterentwicklung der SVZ-Philosophie und DNA - auf Eigengewächse zu setzen - mit im Sommer gleich acht A-Junioren, die zu den Aktiven hinzustoßen werden. „Einige sind jetzt schon im Training und bei Spielen dabei. Sicherlich werden nicht alle den Sprung in die Landesliga schaffen, doch wir haben darunter ja dann die SG Zimmern II/Horgen mit Perspektiven“, so Alexander Teufel.