Fußball SV Zimmern: SVZ hat noch Luft nach oben

FC 07 Albstadt – SV Zimmern (Freitag, 19 Uhr, letzte Runde: 3:3, 1:3). Trainer Marc Genter muss hierbei personell wie in der Vorwoche erneut viele Ausfälle ersetzen. „Ich möchte da aber nicht klagen. Jeder der mich kennt weiß, dass ich es nehme, wie es kommt. Natürlich sind es viele Ausfälle (letzten Samstag neun), doch wir haben einen großen Kader, junge Spieler, die nachdrängen und die können, zeigen was sie draufhaben.“

Blick geht nach vorn Genter‘s Blick geht nach vorne: „Wir haben diese Woche zweimal trainiert, um im Rhythmus zu bleiben. Wir haben in einigen Dingen noch Luft nach oben. Gehen selbstbewusst ins Spiel und streben drei Punkte an. Es wird ein schweres Spiel werden.“

Mit 25:9-Toren hat der SVZ die beste Abwehr der Liga - Chris Fast und Silas Thieringer bilden ein starkes Torhüterduo mit bereits fünf Zu-Null-Partien. Bei den Albstädtern indes geht es um den Klassenerhalt. Zwölf Zähler und 11:26-Tore nageln Spielertrainer Abdussamed Akbaba auf einem der vier möglichen Abstiegsplätze fest. Umso wichtiger war der 2:1-Sieg des FCA in Ergenzingen. Zuvor gab es nur einen Sieg aus sechs Partien (3:1 gegen Tübingen). Mit Armen Dzaferi, Denis Mazrekaj oder Samed Güngür warten einige individuell starke Herausforderungen auf die Zimmerner Abwehr.

Viele Ausfälle beim SVZ

Bei den Gästen fehlen Torjäger Marius Helmke (privater Termin), Niklas Hillmaier (Zerrung) und Jannik Thieringer (Sprunggelenk), Julian Beck (Rücken) sind verletzt, Diar Ademaj ist aus beruflichen Gründen bis zur Winterpause nicht mehr dabei. Dafür werden Chris Fast, Stefan Mutapcic, Daniel Thieringer, David Tamer, Gabriel Pavic, Deniz Demir oder Nino Schrankenmüller zurückerwartet.

Die Favoritenrolle sieht man beim FC Albstadt dem SV Zimmern zugeteilt, der spiele bisher eine sehr gute Runde. „Trotzdem wollen wir am Freitag nachlegen und weiter Punkte sammeln“, gibt sich Albstadts Übungsleiter Samed Akbaba durchaus zuversichtlich. Schaut man auf die Auswärtstabelle der Landesliga, ist zu sehen, dass der SVZ zuletzt auf fremden Plätzen etwas schwächelte.

FC Albstadt motiviert

Den aktuell wichtigen Schritt im Positionsanstieg machte der FC Albstadt in Ergenzingen. Der 2:1-Sieg entstand wegen des späten Führungstreffers erst in der Nachspielzeit etwas glücklich, aber insgesamt gesehen verdient.

Samed Akbaba. „Wir müssen es endlich mal fertig bringen, zwei Spiele hintereinander zu gewinnen.“ Nun will man in Albstadt nach dem Erfolg in Ergenzingen weiterhin im „Flow“ bleiben. Albstadts Spielertrainer Samed Akbaba gibt nichts auf die bisherige negative Statistik seines Teams gegen den SVZ. Er strebt was Zählbares gegen den Favoriten aus dem Schwarzwald an, weiß aber auch um die Schwere der Aufgabe: „In dieser Woche werden wir uns gezielt auf das Spiel vorbereiten damit wir am Freitag eine richtig gute Leistung auf den Platz bringen können“,