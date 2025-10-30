Fußball SV Zimmern: SVZ hat noch Luft nach oben

Zuletzt schwächelte der SV Zimmern auswärts. Somit macht sich der FC Albstadt Hoffnungen auf einen Heimsieg.
FC 07 Albstadt – SV Zimmern (Freitag, 19 Uhr, letzte Runde: 3:3, 1:3). Trainer Marc Genter muss hierbei personell wie in der Vorwoche erneut viele Ausfälle ersetzen. „Ich möchte da aber nicht klagen. Jeder der mich kennt weiß, dass ich es nehme, wie es kommt. Natürlich sind es viele Ausfälle (letzten Samstag neun), doch wir haben einen großen Kader, junge Spieler, die nachdrängen und die können, zeigen was sie draufhaben.“