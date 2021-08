Bezirksliga: 0:6 bei FSV Schwenningen / SG Deißlingen/Lauffen besiegt FV 08 Rottweil

Die SG Deißlingen/Lauffen und der SV Villingendorf behaupten sich mit jeweils neun Punkten an der Spitze der Bezirksliga. Während es für den SV Zimmern II und die SpVgg Bochingen klare Auswärtsniederlagen gab, mussten sich die Kickers Lauterbach und die SG Schrambegr/Sulgen knapp daheim geschlagen geben.

SG Deißlingen/Lauffen – FV 08 Rottweil 3:1 (1:1). Bei guter Derbystimmung boten die Gastgeber eine starke Anfangsphase und machten Druck. Dies führte zu einem Foulelfmeter in der 2. Minute an Robin Schumpp, den Daniel Matt zum 1:0 nutzte. Danach wurde der FV Rottweil stärker, konnte die Abwehr der SG Deißlingen/Lauffen jedoch nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Zur zweiten Halbzeit stellten die Gastgeber um und bekamen so das Geschehen wieder unter Kontrolle.

Nach einem unglücklichen Zusammenprall zwischen Daniel Matt und FVR-Torhüter Soufiane Bergigue musste der Gästeakteur ausgewechselt werden (53.) Für ihn ging Simon Kläger ins Tor. Der konnte kurz darauf das 2:0 durch Robin Schumpp nicht verhindern. Felix Schaplweski legte in der 86. Minute für das 3:0. Arber Krasniqi konnte per Strafstoß noch auf 3:1 (87.) für die Gäste verkürzen. "Es war nicht unser bestes Spiel, aber wichtig sind die drei Punkte", so SG-Abteilungsleiter Rolf Schumpp. Tore: 1:0 (2./FE) Matt, 2:0 (54.) Schumpp, 3:0 (86.) F. Schaplewski, 3:1 (87./FE) Krasniqi. Schiedsrichter: Christoph Görres. Zuschauer: 180.SG Schramberg/Sulgen – SC Wellendingen 0:1 (0:0). Obwohl die Gastgeber mit einer Leistungssteigerung aufwarteten, reichte es nicht, um zu punkten. Insgesamt verlief die Begegnung auf schwachem Niveau, „roch“ lange nach einer Null-Nummer. Im ersten Abschnitt hatte der SC Wellendingen leichte Vorteile und Chancen im Ansatz. Nach einer Stunde wurde die Spielgemeinschaft optisch stärker, konnte aber ihre Möglichkeiten nicht nutzen. Vor dem spielentscheidenden Treffer reklamierten die Gastgeber vergeblich ein Foulspiel.Tor: 0:1 (75.) Edwin Groh. Schiedsrichter: Eduard Semling. Zuschauer: 100.Kickers Lauterbach – SG Bösingen/Beffendorf 1:2 (0:2). Die Kickers ließen in der Anfangsphase die nötige Konzentration vermissen und lagen nach einer Viertelstunde mit 0:2 im Rückstand, nachdem Leon Schlosser (12.) und Tobias Mei (15.) per Foulelfmeter erfolgreich waren. Vor dem 0:1 ahndete der Schiedsrichter ein Foul an Torhüter Jonas Moosmann nicht, kritisierten die Kickers. Die Gastgeber konnten Minuten nach der Pause durch Christoph Müller auf 1:2 (51.) verkürzen und versuchten in der Folge, wenigstens einen Zähler zu retten. Nach einen Foulspiel sah Christoph Müller in der Nachspielzeit noch die Rote Karte.Tore: 0:1 (12.) Schlosser, 0:2 (15./FE) Mei, 1:2 (51.) Müller. Schiedsrichter: Robin Bosch. Zuschauer: 100.FSV Denkingen – SV Winzeln 0:1 (0:0). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang dem Gast aus Winzeln mit dem einzigen wirklichen Torschuss der Siegtreffer. Simon Gaus nahm kurz nach der Mittellinie Maß und beförderte den Ball aus ungewöhnlicher Distanz über Torwart Markus Gerstner hinweg ins FSV-Gehäuse. Nach einer Winzelner Druckphase gehörten die klaren Torchancen in der Schlussphase dem FSV Denkingen, der den Ausgleich trotz hochkarätiger Möglichkeiten nicht zustande brachte. Zwei Pfostentreffer sowie zwei Paraden von SVW-Torwart Ron Armbruster verhinderten das 1:1, wodurch der Gast in Denkingen einen nicht unbedingt erwartbaren Erfolg landete.Tore: 0:1 (58.) Simon Gaus. Schiedsrichter: Sebastian Müller (Albstadt). Zuschauer: 100.SV Bubsheim – SpVgg Bochingen 4:1 (3:0). Der SV Bubsheim kontrollierte die Partie und erspielte sich Tormöglichkeiten. Bochingen ließ zwei im Ansatz gefährliche Konter liegen. Dem 1:0 (13.) von Daniel Geisel und dem 3:0 (44.) von Patrick Schneider nach Vorlage von Spielertrainer Paul Ratke waren jeweils Ballgewinne vorausgegangen, die Bubsheim direkt zu Treffern nutzte. Zwischenzeitlich köpfte Kapitän Andreas Meßmer nach einem Eckball aufs Tor, wo ein SpVgg-Akteur wohl noch zuletzt am Ball war. Beim 1:3-Anschlusstor (61.) von Florian Schlotter bekam der SVB mehrfach keinen Zugriff. Die Hausherren hatten in der Folgezeit weitere Möglichkeiten und kamen durch Otto Waal, der mit einem direkt verwandelten Freistoß erfolgreich war, eine Viertelstunde vor dem Ende zur Vorentscheidung.

Tore: 1:0 (13.) Daniel Geisel, 2:0 (21./Eigentor) Martin Banholzer, 3:0 (44.) Patrick Schneider, 3:1 (61.) Florian Schlotter, 4:1 (76./direkter Freistoß) Otto Waal. – Schiedsrichter: Can Göksu (SRG Sigmaringen). – Zuschauer: 70. FSV Schwenningen – SV Zimmern II 6:0 (2:0). Der Gast fand in der Anfangsphase gut ins Spiel, während die FSV noch schläfrig wirkte. Dann wurde die FSV stärker und erarbeitete sich durch Ömer Bulut (23.) und Marco Cristilli (32.) eine 2:0-Pausenführung. Die SVZ-Zweite ließ nach dem Seitenwechsel ihre Kompaktheit vermissen. Die beiden platzierten Distanzschüsse von Armido Stopiello (51.) und Michail Tsamourlidis (56.) sorgten binnen kurzer Zeit für die Vorentscheidung. Dogukan Albayrak erzielte nach seiner Einwechslung seine ersten beiden Saisontreffer und erhöhte auf 6:0 (82., 85.). Der Sieg war aus Sicht von FSV-Trainer Almir Smakovic auch in dieser Höhe nicht unverdient.

Tore: 1:0 (23.) Ömer Bulut, 2:0 (32.) Marco Christilli, 3:0 (51.) Armido Stopiello, 4:0 (56.) Michail Tsamourlidis, 5:0 (82.) und 6:0 (85.) beide Dogukan Albayrak. – Schiedsrichter: Stefan Teufel (Bezirk Bodensee). Zuschauer: 70.SV Gosheim – SV Renquishausen 4:3 (2:1). Nach dem packenden Derby feierten die Hausherren ihren ersten Sieg seit Dezember 2019. Lukas Peter überwand die nicht optimal organisierte SVR-Defensive zum 0:1 (9.). Postwendend glich Jonas Rack aus. Als SVG-Spieler Lukas Klaiber nicht attackiert wurde, schoss der den SVG mit 2:1 (26.) in Front. Die Phase bis zum Seitenwechsel gehörte fast ausschließlich den Hausherren.

Der eingewechselte Tino Butz markierte mit einem Distanzschuss das 2:2 (66.), ehe er auch auf das Gosheimer 3:2 (72.) – zustande gekommen durch einen abgefälschten Freistoß von Peter – die richtige Antwort fand und einen Standard links unten einnetzte (78.). Inmitten zunehmender Hektik ging Gosheim ein viertes Mal in Führung: Medenica erzielte den 4:3-Siegtreffer. Marius .Tore: 1:0 (9.) Lukas Peter, 1:1 (10.) Jonas Rack, 2:1 (26.) Lukas Klaiber, 2:2 (66.) Tino Butz 3:2 (72.) Lukas Peter, 3:3 (78.) Tino Butz, 4:3 (83.) Patrick Medenica. Schiedsrichter: Jens Bormann (SRG Donaueschingen). Zuschauer: 170.