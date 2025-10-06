Fußball SV Zimmern: Auf dem Boden der Tatsachen gelandet

Die Erfolgsserie des SV Zimmern ist beendet. Durch die Niederlage in Nehren verpasste man auch die Tabellenspitze.
Sie konnten die Steilvorlagen nicht nutzten: Nachdem am Vortag der Tabellenletzte SpVgg. Freudenstadt den Tabellenführer SG Empfingen mit einem 1:1 wie vor 14 Tagen schon den SV Zimmern geärgert hatte, bot sich die Gelegenheit mit einem Sieg im Topspiel beim SV Nehren die Tabellenführung zu übernehmen. Selbst das 1:1 im zweiten Spitzenduell TSG Balingen II - VfL Nagold war ein weiterer Zubringer.