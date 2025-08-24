Fußball: SV Weil zeigt eine gute Reaktion

1 Meik Rusch und der SV Weil behalten mit 1:0 die Oberhand gegen den SVM. Foto: Luis Gutierrez Fußball-Landesligist SV Weil hat seinen ersten Saisonsieg gefeiert.







Die Grenzstädter gewannen das Heimspiel gegen den SV Mundingen hochverdient mit 1:0. Nach der 0:5-Klatsche zum Saisonauftakt beim Bahlinger SC II mussten die Blauen eine Reaktion zeigen. „Und sie haben sie gezeigt“, freute sich Co.-Trainer Dirk Bürgin, der den rekonvaleszenten Coach Andreas Schepperle erneut vertrat. „Wir hätten eigentlich höher gewinnen müssen, denn wir hatten reichlich Torchancen. Die Spielfreude war den Jungs anzumerken. Ihre Reaktion hat mir gefallen“, so Bürgin weiter.