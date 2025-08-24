Fußball: SV Weil zeigt eine gute Reaktion
Meik Rusch und der SV Weil behalten mit 1:0 die Oberhand gegen den SVM. Foto: Luis Gutierrez

Fußball-Landesligist SV Weil hat seinen ersten Saisonsieg gefeiert.

Die Grenzstädter gewannen das Heimspiel gegen den SV Mundingen hochverdient mit 1:0. Nach der 0:5-Klatsche zum Saisonauftakt beim Bahlinger SC II mussten die Blauen eine Reaktion zeigen. „Und sie haben sie gezeigt“, freute sich Co.-Trainer Dirk Bürgin, der den rekonvaleszenten Coach Andreas Schepperle erneut vertrat. „Wir hätten eigentlich höher gewinnen müssen, denn wir hatten reichlich Torchancen. Die Spielfreude war den Jungs anzumerken. Ihre Reaktion hat mir gefallen“, so Bürgin weiter.

 

Das einzige Tor der Partie fiel in der 22. Minute. Nach einem feinen Spielzug über mehrere Stationen fackelte Neuzugang Cedric Heidenreich nicht lange, zog ab und die Kugel landete im Netz. Der Torschütze konnte die Partie jedoch nicht beenden, sah nach seinem zweiten Foul in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte. Dennoch kam der Erfolg des SV Weil nie in Gefahr.

 