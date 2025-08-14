Fußball: SV Weil hat ein Brett vor der Brust

Fußball-Landesligist SV Weil startet am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim Bahlinger SC U23 in die neue Saison.
Gefordert sind die Grenzstädter ab 16 Uhr auf der Ponderosa. Es dürfte so etwas wie das Spitzenmatch des Spieltags sein, wenn man die Abschlusstabelle der vergangenen Spielzeit zu Rate zieht. Denn: Die Reserve des Regionalligisten beendete die Saison als Dritter und Weil als Fünfter. Ähnlich stark werden beide Mannschaften auch in der aktuellen Spielzeit eingeschätzt. Angesichts des Heimvorteils dürfte sich der Gastgeber in der Favoritenrolle sehen. In der zurückliegenden Spielzeit gewannen beide Klubs ihre Heimspiele.