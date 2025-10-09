Fußball SV Seedorf: „Uns mit Effektivität belohnen“

Seine Niederlagenserie will der SV Seedorf im Heimspiel gegen den TSV Harthausen/Scher beenden.
SV Seedorf – TSV Harthausen/Scher (Sonntag, 15 Uhr). Die Gelegenheit scheint günstig, denn die Gäste haben auswärts noch keine Punkte verbuchen können, noch nicht mal einen Treffer erzielt. Doch von diesen Fakten will sich Emanuele Ingrao nicht blenden lassen. „Auf dem Platz sieht das immer anders aus. Es wird ein schweres, ganz anderes Spiel für uns“, ist er sich sicher. Auch weil Ingrao den TSV Harthausen unter Zugzwang sieht, der sich schon seit Saisonbeginn in der Abstiegszone aufhält.