Fußball SV Seedorf: Schlagabtausch wird erwartet

Der SV Seedorf braucht unbedingt einen Heimerfolg gegen den SSC Tübingen, um nicht weiter abzurutschen.
SV Seedorf – SSC Tübingen (Sonntag, 14.30 Uhr). Zu Gast ist der SSC Tübingen. Der Aufsteiger und Rückkehrer in die Landesliga steht auf einem Abstiegsrang, so dass klar ist, in dieser Partie geht es um viel, steckt Brisanz. So betont Emanuele Ingrao: „Es ist wichtig, dass wir den Abstand zu Tübingen halten“, setzt der SVS-Trainer voraus, dass seine Mannschaft das Spiel gewinnt, zumindest nicht verliert.