Fußball SV Seedorf: Schlagabtausch wird erwartet

SV Seedorf – SSC Tübingen (Sonntag, 14.30 Uhr). Zu Gast ist der SSC Tübingen. Der Aufsteiger und Rückkehrer in die Landesliga steht auf einem Abstiegsrang, so dass klar ist, in dieser Partie geht es um viel, steckt Brisanz. So betont Emanuele Ingrao: „Es ist wichtig, dass wir den Abstand zu Tübingen halten“, setzt der SVS-Trainer voraus, dass seine Mannschaft das Spiel gewinnt, zumindest nicht verliert.

Von der Platzierung des SSC nicht täuschen lassen Dass der Aufsteiger unten drin steht, davon will sich Ingrao nicht täuschen lassen. Er sieht mehr Potenzial in der SSC-Mannschaft. „Die bekommen viele Tore, schießen aber auch viele Tore“, warnt der SVS-Coach, den Gegner nicht zu unterschätzen. Das verdeutlichen auch die Ergebnisse des SSC Tübingen, der bei dem VfL Nagold nur 1:3 sowie gegen die TSG Balingen II 3:4 unterlag. Knapp einem Punktgewinn vorbei schrammte.

Seit Saisonbeginn geht es beim Aufsteiger abwärts

Dennoch ging es beim Aufsteiger seit Saisonbeginn stetig abwärts bis in die Abstiegsregion. Dass die Mannschaft von SSC-Trainer Steven Trevallion letztlich doch an der Defensive hapert, verdeutlichte auch das 3:5 gegen den VfL Mühlheim am vergangenen Spieltag. Nach einem frühen 0:2-Rückstand kam der SSC zurück, führte nach einer guten Stunde 3:2, brach in der Schlussphase dann aber doch noch ein.

Das ist jedoch kein Anlass für Ingrao, die Gäste aus Tübingen nicht ernst zu nehmen. Er setzt voraus, dass seine Mannschaft die guten Leistungen abruft, wie zuletzt, trotz der Niederlagen.

„Die Leistungen stimmen, wir müssen aber gerade im Defensivverhalten komplett aufpassen. Uns ist bewusst, was auf dem Spiel steht“, denn bei einer Niederlage würde der SV Seedorf ganz dicht an die Abstiegszone abrutschen. „Ich erwarte daher einen offenen Schlagabtausch“, so Ingrao. Denn für den SSC Tübingen geht es darum, den Anschluss herzustellen.

Einsatz von Harut Arutunjan fraglich

Optimistisch stimmt den Trainer des SV Seedorf: „Wir haben gut trainiert, alle Spieler sind gut drauf. Bis auf Mario Grimmeißen sind alle da. Auch Harry Föll, der in Nagold fehlte.“ Sorgenfalten bereitet allerdings der Einsatz von Harut Arutunjan, der in Nagold früh verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste und zudem von Rückenproblemen geplagt wird.