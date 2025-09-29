Fußball SV Seedorf: Ingrao: Müssen mehr investieren

Der Trainer des SV Seedorf ärgert sich auch einen Tag nach dem Derby gegen den BSV Schwenningen über ungenutzte Chancen.
Zuversicht gibt ihm, da „die Leistung beim 0:1 gegen den BSV 07 Schwenningen gut war. Auch deshalb ärgert mich die Niederlage, hätten wir zumindest einen Punkt verdient gehabt.“ Die Niederlage wäre vermeidbar gewesen, wenn der SV Seedorf seine Hochkaräter auch nutzen würde, die man sich immer wieder herausspielt. Das ist derzeit das Manko, gepaart mit individuellen Fehler, die dann Gegentore zur Konsequenz haben. Da reichte gegen den BSV Schwenningen einer, der zum Spielentscheidenden Tor führte.