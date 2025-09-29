Fußball SV Seedorf: Ingrao: Müssen mehr investieren

Der Trainer des SV Seedorf ärgert sich auch einen Tag nach dem Derby gegen den BSV Schwenningen über ungenutzte Chancen.

Zuversicht gibt ihm, da „die Leistung beim 0:1 gegen den BSV 07 Schwenningen gut war. Auch deshalb ärgert mich die Niederlage, hätten wir zumindest einen Punkt verdient gehabt.“ Die Niederlage wäre vermeidbar gewesen, wenn der SV Seedorf seine Hochkaräter auch nutzen würde, die man sich immer wieder herausspielt. Das ist derzeit das Manko, gepaart mit individuellen Fehler, die dann Gegentore zur Konsequenz haben. Da reichte gegen den BSV Schwenningen einer, der zum Spielentscheidenden Tor führte.

Ein Fehler reicht aus Mit Mauro Chiurazzi hat der BSV einen abgeklärten Spieler, der nach seiner Balleroberung die Chance blitzschnell erkannt und den Treffer nach gut einer Stunde einleitete. Ironie des Schicksals, dass es David Seiferling war, der in der Vorsaison noch beim SV Seedorf spielte.

Personelle Lage wird besser

Auch wenn die personelle Lage sich entspannt hat, sind es immer noch einige Akteure, die fehlen. „Ich freue mich auf den Tag, wenn alle Spieler zur Verfügung stehen“, nimmt Ingrao die aktuelle Situation mit einem gewissen Humor. Im Bezirksderby waren Yannik Scheck und David Benne wieder im Team. Harut Arutunjan, der wegen muskulärer Probleme einige Wochen pausieren musste und schmerzlich in der Offensive vermisst wurde, konnte zumindest eingewechselt werden. Logischer Weise ist der athletische Stürmer aber noch nicht wieder bei 100 Prozent.

Ruhig weiterarbeiten

Unmittelbar bevor der BSV Schwenningen in Führung ging, kamen Arutunjan und Frieder Mauch ins Spiel, wollte Ingrao die Offensive stärken. „Doch nach dem Tor war Schwenningen nur noch in der Defensive, so dass es schwer war, durchzukommen“, schildert der SVS-Trainer. Auch wenn der SV Seedorf drei Spiele in Folge verloren hat, heißt die Devise für Ingrao: „Ruhig weiterarbeiten, wir dürfen nicht in Hektik verfallen. Das hilft uns auch nicht weiter, wir sind weiterhin dran.“

Daher blickt Emanuele Ingrao optimistisch in die kommenden Wochen und Spiele, da die Leistung in der Mannschaft stimmt, sehe man einen Fortschritt in der Entwicklung. Die nächste Bewährung wartet nun im Derby beim VfB Bösingen am Samstag, 4. Oktober.