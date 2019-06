Fußball SV Seedorf gewinnt den Bezirkspokal

Nach der Pause versuchte Seedorf Druck aufzubauen, ließ aber zunächst die Durchschlagskraft vermissen. Aber auch der SVZ agierte nicht mehr so mutig wie vor dem Seitenwechsel. In der 59. Minute fiel der zu diesem Zeitpunkt überraschende Ausgleichstreffer. Nach einem leichten Ballverlust des SVZ kam der Ball zu Torjäger Link. Dieser fackelte nicht lange und traf von der Strafraumgrenze aus zum 1:1. Danach baute Zimmern ab, agierte nur noch mit langen Bällen, die für die SVS-Abwehr kein Problem darstellten.

Nachdem der eingewechselte Jonas Haag (65.) mit einem Schuss an Kammerer gescheitert war, gab es nach 74 Minuten Elfmeter für Seedorf. Dabei unterlief Selim Ayhan im Strafraum ein Handspiel. SVS-Kapitän Christoph Müller übernahm Verantwortung und traf zum 2:1. Dieser Treffer hinterließ beim SVZ II Wirkung, der danach auch kräftemäßig abbaute und zu keinen zwingenden Aktionen mehr kam. Auf der anderen Seite scheiterte Kevin Kitiratschky kurz vor Spielende an Marcel Kammerer, der per Fußabwehr abwehren konnte.

Am Sonntag um 15 Uhr steht für den SV Seedorf nun das Relegationsspiel zur Landesliga in Dagersheim gegen die Spfr. Gechingen an.