Fußball SV Seedorf: „Das wird ein offenes Spiel“

Nach ihren zuletzt verlorenen Begegnungen wollen der SV Seedorf und BSV Schwenningen im Derby punkten.
SV Seedorf – BSV 07 Schwenningen (Sonntag, 15 Uhr). Hoffnung macht Ingrao, dass sich die Personalsituation verbessert, einige Spieler, die zuletzt fehlten, wieder zur Verfügung stehen. „Allerdings ist da offen, wie die nach ihrer Pause in Form sein werden.“ Der Trainer des SV Seedorf weiter: „Der BSV hat sich gut verstärkt.“ dazu zählt auch David Seiferling, der in der Vorsaison noch das Trikot des SV Seedorf trug. „Es kommt also zum Wiedersehen, gehe ich davon aus, dass David gegen uns sehr motiviert sein wird.“