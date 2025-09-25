Fußball SV Seedorf: „Das wird ein offenes Spiel“

SV Seedorf – BSV 07 Schwenningen (Sonntag, 15 Uhr). Hoffnung macht Ingrao, dass sich die Personalsituation verbessert, einige Spieler, die zuletzt fehlten, wieder zur Verfügung stehen. „Allerdings ist da offen, wie die nach ihrer Pause in Form sein werden.“ Der Trainer des SV Seedorf weiter: „Der BSV hat sich gut verstärkt.“ dazu zählt auch David Seiferling, der in der Vorsaison noch das Trikot des SV Seedorf trug. „Es kommt also zum Wiedersehen, gehe ich davon aus, dass David gegen uns sehr motiviert sein wird.“

Ingrao: Dürfen uns keine Fehler erlauben David Seiferling zeigte sich gut erholt von seinen Knieproblemen, konnte gegen Nagold durchspielen, hatte im Abschluss aber Pech. Doch ihm will man natürlich nicht den Freiraum geben, sondern seinen Aktionsradius einschränken. Ingrao weiß aber auch, dass der BSV etliche Routinierte Spieler hat. „Wir haben Respekt vor dem BSV und seinen Qualitäten. Deshalb dürfen wir uns aber keine Fehler erlauben. Müssen konzentriert sein.“

Der BSV unterlag am Mittwoch im Nachholspiel dem VfL Nagold mit 2:3 und ist mit zehn Zählern einen Punkt vor dem SV Seedorf platziert. Nullsiebener-Coach Jago Maric: „Es war eine sehr ärgerliche und unnötige Niederlage. Das erste Gegentor war billig, da haben wir außen zu viel Platz gelassen.“ Die Schwenninger waren am Mittwoch auf einen starken und teils gut kombinierten Gast aus Nagold getroffen. Der VfL leitete alle seine drei Tore über die rechte Angriffsseite ein. Die Treffer fielen allerdings auch zu einfach, da stand der BSV nicht stabil genug hinten drin.

Gegentore waren zu einfach

Nullsieben-Coach Jago Maric: „Die Gegentore waren definitiv zu einfach. Wir haben aber in der Halbzeit reagiert, für den diesmal unglücklich agierenden Marek Osada kam Tomislav Sprem und für Deniz Kaya kam Aleksandar Trajkovic. Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser.“

Da haben beide Mannschaften etwas gemeinsam. Auch der SV Seedorf lieferte beim 0:3 in Nehren an sich eine gute Leistung ab, gingen bei den Gegentoren jedoch individuelle Fehler voraus. So setzen beide Kontrahenten im Bezirksderby auf ihre sonst stabile Defensive. Nach vorne müsste beim BSV Schwenningen was gehen: Goalgetter Fabio Chiurazzi ist aus dem Urlaub zurück und dürfte für entsprechende Torgefahr sorgen.

BSV ist gut aufgestellt

Auch Ante Rogic weiß wo der gegnerische Kasten steht, hatte dies bei seinem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleichstreffer gegen den VfL Nagold bewiesen. Die Truppe von SVS-Trainer Emanuele Ingrao hat erst elf Tore erzielt, hat man beim BSV ausgemacht, dass es bei den Gastgebern mit dem Toreschießen hapert. Dass dem nicht so ist, möchte der SV Seedorf widerlegen.

BSV-Coach Maric: „An die zweite Halbzeit gegen Nagold wollen wir anknüpfen.“ Der BSV-Übungsleiter abschließend: „Auf dem schwer bespielbaren Platz in Seedorf wird es nicht einfach, wir wollen aber dennoch die drei Punkte mitnehmen.