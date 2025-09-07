Fußball SV Seedorf: Chancen konsequent genutzt

SV Seedorf – Croatia Reutlingen 3:1 (2:0). Die Mannschaft von Trainer Emanuele Ingrao überzeugte auch in spielerischer Hinsicht. Insbesondere in der ersten Halbzeit, bis auf eine kurze Phase, in der Croatia Reutlingen zurück ins Spiel fand und die Gastgeber in Bedrängnis brachte. Der SVS ergriff direkt die Initiative, kombinierten gefällig nach vorn. Aus solch einer Kombination mit Doppelpass zwischen Laurin Huss und Yannik Schädle kam Huss in eine ideale Position und sorgte für die 1:0-Führung der Gastgeber in der 35. Minute.

Freistoßspezialist Grimmeißen Nur kurz darauf nutzte Mario Grimmeißen einen Freistoß, den er hervorragend zum 2:0 (38.) veredelte. Danach wähnte sich der SV Seedorf schon auf der sicheren Seite und geriet doch kurzzeitig unter Druck., was man aber bis zur Halbzeitpause unbeschadet überstand. Aufgrund des Chancenplus hätte der SVS durchaus auch deutlicher führen können. Trainer Ingrao mahnte seine Mannschaft wieder zur mehr Konzentration, denn Croatia Reutlingen habe das Potenzial, das Spiel drehen zu können.

Linus Haag trifft zum 3:0

Dies befolgte der SV Seedorf nach Wiederbeginn und ging entsprechend zur Sache. Nach schönem Einsatz von Linus Haag, der den zweiten Ball gewann, schloss der zum 3:0 in der 50. Minute ab. Doch nur zwei Minuten später gelang Altan Yildiz das 1:3 für die Gäste, so dass die Partie spannend blieb. Zumal der SV Croatia nun den Druck verstärkte und auch zu guten Tormöglichkeiten kam. Doch mit viel Einsatz und Laufarbeit hielten die Gastgeber dagegen und konnten die Situationen immer wieder bereinigen und den wichtigen Sieg perfekt machen. In der 81. Minute sah ein Spieler von Croatia Reutlingen wegen wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.

Trainerstimme

Emanuele Ingrao (SV Seedorf): „Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Wir hatten viele angesprochen, gerade in der Offensive, und das auch sehr gut umgesetzt. Aufgrund der Spielfreude haben wir sehr gut kombiniert. Unser Umschaltspiel hat gut funktioniert. Wir hätten aufgrund unserer Chancen den Sack früher zumachen müssen. Ich hatte nicht umsonst davor gewarnt, dass Croatia Reutlingen eine starke Mannschaft ist.

Statistik

SV Seedorf: Marcel Bender – Yannik Scheck, Marvin Roth, David Krizman, Mario Grimmeißen, Timmy Haag, Harry Föll (90.+3 Heiko Föll), Luis Holzer (35. Kevin Hasimovic), Linus Haag, Yannik Schädle (71. Lucas Glück), Laurin Huss (77. Tim Hauger). Tore: 1:0 (35.) Laurin Huss, 2:0 (38.) Mario Grimmeißen, 3:0 (50.) Linus Haag, 3:1 (52.) Altan Yildiz. Schiedsrichter: Tobias Rollnik; Gelbe Karten: 3/6; Gelb-Rot: (81.) SV Coratia, Wiederholtes Foulspiel. Zuschauer: 110.