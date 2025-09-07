Fußball SV Seedorf: Chancen konsequent genutzt

Dem SV Seedorf gelang ein wichtiger 3:1-Heimerfolg gegen Croatia Reutlingen.
SV Seedorf – Croatia Reutlingen 3:1 (2:0). Die Mannschaft von Trainer Emanuele Ingrao überzeugte auch in spielerischer Hinsicht. Insbesondere in der ersten Halbzeit, bis auf eine kurze Phase, in der Croatia Reutlingen zurück ins Spiel fand und die Gastgeber in Bedrängnis brachte. Der SVS ergriff direkt die Initiative, kombinierten gefällig nach vorn. Aus solch einer Kombination mit Doppelpass zwischen Laurin Huss und Yannik Schädle kam Huss in eine ideale Position und sorgte für die 1:0-Führung der Gastgeber in der 35. Minute.