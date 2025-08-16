Fußball-Supercup: Bayern gewinnen Supercup - VfB schließt Akte Woltemade

Dank Kane und Diaz holen die Münchner den ersten Titel der Saison. Woltemade steht im Duell zwischen Noch- und Wunsch-Verein im Fokus - und vergibt seine Chancen. Die VfB-Bosse äußern sich deutlich.
Stuttgart - Die Bayern rissen die Arme hoch und feierten ihren ersten Titel der Saison, als Nick Woltemade zu Boden sank und sich das Haarband vom Kopf riss. Der Stuttgarter Profi und Wunschstürmer der Münchner kassierte beim Franz-Beckenbauer-Supercup mit dem VfB nicht nur eine 1:2 (0:1)-Niederlage gegen den deutschen Rekordmeister. Er muss sich auch seinen gewünschten Wechsel zum FC Bayern zumindest für diesen Sommer vermutlich abschminken.