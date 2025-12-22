Fußball-Super League: Erneute Ernüchterung für den FC Basel

Der FC Basel kommt gegen Servette Genf nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.
Die Diskussionen um die Zukunft auf der Trainerbank des FC Basel beendete der Klub kurz vor der letzten Partie des Jahres mit klaren Worten. Sportchef Daniel Stucki stellte sich vor die Medien und sorgte für Ruhe: Ludovic Magnin genießt weiterhin das volle Vertrauen der Vereinsführung. An einen Trainerwechsel sei intern zu keinem Zeitpunkt gedacht worden, betonte Stucki unmissverständlich.Magnin selbst zog nach dem jüngsten Auftritt und rund einem halben Jahr im Amt ein nüchternes Fazit.