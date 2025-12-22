Fußball-Super League: Erneute Ernüchterung für den FC Basel

Die Diskussionen um die Zukunft auf der Trainerbank des FC Basel beendete der Klub kurz vor der letzten Partie des Jahres mit klaren Worten. Sportchef Daniel Stucki stellte sich vor die Medien und sorgte für Ruhe: Ludovic Magnin genießt weiterhin das volle Vertrauen der Vereinsführung. An einen Trainerwechsel sei intern zu keinem Zeitpunkt gedacht worden, betonte Stucki unmissverständlich.Magnin selbst zog nach dem jüngsten Auftritt und rund einem halben Jahr im Amt ein nüchternes Fazit.

Nach insgesamt 30 Pflichtspielen in Meisterschaft und Pokalwettbewerben sieht der Coach sein Team zwar noch nicht am Ziel, aber konkurrenzfähig. Die Basler seien in allen Wettbewerben im Rennen, auch wenn nicht jeder Auftritt überzeugt habe. Neue Energie erhofft sich der Trainer von einem Trainingslager Anfang Januar in Spanien, bevor die Super League Mitte des Monats wieder startet. Besonders im letzten Duell mit Servette habe es an Spritzigkeit gefehlt. Gegen die Genfer dominierte der FCB zwar lange Zeit das Geschehen, blieb offensiv jedoch erstaunlich harmlos.

Trotz deutlicher Ballkontrolle kam das Heimteam vor der Pause zu keinem einzigen Abschluss auf das Tor der Gäste. Der Rückschlag folgte nach einer unglücklichen Aktion von Keeper Marwin Hitz, der einem Servette-Stürmer unfreiwillig den Führungstreffer auflegte. Kapitän Xherdan Shaqiri nahm den Torhüter danach in Schutz und erinnerte an dessen zahlreiche starke Leistungen zuvor. Immerhin gelang Basel nach dem Seitenwechsel noch der Ausgleich, als Bénie Traoré eine Hereingabe von Dominik Schmid verwertete, der sich zuvor gut über die linke Seite durchgesetzt hatte (64.).

Sportdirektor Stucki beschrieb die bisherige Saison zur Winterpause als wechselhaft, insbesondere im Abschluss sieht er noch deutlichen Verbesserungsbedarf. Mit 32 Punkten belegt der FCB aktuell Rang vier, was im Vergleich zur Vorsaison zwar einen kleinen Fortschritt darstellt, der Rückstand auf die Tabellenspitze ist jedoch angewachsen. Auch die Torbilanz fällt mit 28:20-Treffern geringer aus als noch im Jahr zuvor (42:21).