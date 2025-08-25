1 Nach dem Bundesligaspiel FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund kam es auf dem Vorplatz des Millerntorstadions zu einer Auseinandersetzung. (Archivfoto) Foto: picture alliance / dpa Der FC St. Pauli spielt 3:3 unentschieden gegen Borussia Dortmund. Nach dem Spiel kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans - mit tödlichen Folgen für einen Dortmund-Fan.







Hamburg (dpa/lno) - Dramatisches Ende eines Fußballspiels: Nach dem Abpfiff des Bundesligaspiels FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund am Sonnabend ist es auf dem Vorplatz des Millerntorstadions zu einer Auseinandersetzung zwischen Fußballfans gekommen. Dabei soll ein 22 Jahre alter Hamburger einen 39 Jahre alten Dortmunder so gestoßen haben, dass dieser stürzte, sich hierbei lebensbedrohliche Verletzungen zuzog und im weiteren Verlauf starb, teilte die Polizei mit. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.