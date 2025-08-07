Fußball: Stoßstürmer für den FSV Rheinfelden

1 Patrick Da Rugna (erster Vorsitzender, links) und Joachim Sperker (dritter Vorsitzender, rechts) begrüßen Alexis Silva Ramos. Foto: zVg/FSV Rheinfelden Fußball-Landesligist FSV Rheinfelden hat eine „echte 9“ verpflichtet. Offensivplanungen sind damit abgeschlossen.







Nur einen Tag nach der Bekanntgabe des Transfers von Meriton Neziraj für die Defensive hat der FSV Rheinfelden einen weiteren Neuzugang bekanntgegeben. Mit Alexis Silva Ramos hat der Landesligist eine „echte 9“ verpflichtet. Der 21-Jährige war zuletzt in Frankreich für die USM Montargis aktiv und kam für die Zweitvertretung von Racing Strasbourg bereits in der 5. Französischen Liga zum Einsatz. „Alexis bringt mit seiner Physis beste Voraussetzungen, um die Lücke der „echten 9“ beim FSV Rheinfelden zu schließen. Die Verpflichtung schließt die letzte Lücke bei der Kaderplanung im Offensivbereich“, lässt der FSV Rheinfelden in seiner Pressemitteilung wissen. Am Samstag startet für das Team von Anton Weis die Pflichtspielsaison. Im Südbadischen Verbandspokal treffen die Löwenstädter ab 16 Uhr auswärts auf die SG Simonswald/Obersimonswald.